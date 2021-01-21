Lunaparkta rezalet! Genç çift, bindikleri dönme dolapta cinsel ilişkiye girdi

Amerika Carolina'da yaşayan Eric Harmon ve Lori Harmon çifti, gittikleri lunaparkta bulunan dönme dolabın üzerine çıkıp aile ve çocukların önünde cinsel ilişkiye girdi.

Amerika'nın Carolina şehrinde bulunan lunaparkta skandal bir olay yaşandı. Porno yıldızı olduğu öne sürülen bir çift dönme dolaba binip cinsel ilişkiye girdi.

Çift, ilişki sırasında çektikleri videoyu cinsel içerikli bir sitede paylaşınca tutuklandı.

Çift, tanınmamak için ilişkiye girerken güneş gözlüğü taktı.

YETKİLİLER ENGEL OLAMADI

Lunapark yetkilileri, eğlenmek için lunaparka gelen ailelerin her alanda güvenliğini sağlamak için aşırı çaba sarf ettiklerini ama çiftin çocuk ve aileleri hiçe sayarak bu şekilde davranmalarının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Kimliklerinin tespit edilmesi sonucu gözaltına alınan çift tutuklandı. Tutuklanan çift suçlu bulunursa 3 yıl hapis cezası alacak.