Lunaparkta rezalet! Genç çift, bindikleri dönme dolapta cinsel ilişkiye girdi
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Lunaparkta rezalet! Genç çift, bindikleri dönme dolapta cinsel ilişkiye girdi

21.01.2021 09:30 | Son Güncelleme: 21.01.2021 10:22

Amerika Carolina'da yaşayan Eric Harmon ve Lori Harmon çifti, gittikleri lunaparkta bulunan dönme dolabın üzerine çıkıp aile ve çocukların önünde cinsel ilişkiye girdi.

Amerika'nın Carolina şehrinde bulunan lunaparkta skandal bir olay yaşandı. Porno yıldızı olduğu öne sürülen bir çift dönme dolaba binip cinsel ilişkiye girdi.

Lunaparkta rezalet! Çift, bindikleri dönme dolapta cinsel ilişkiye girdi

Çift, ilişki sırasında çektikleri videoyu cinsel içerikli bir sitede paylaşınca tutuklandı.

Lunaparkta rezalet! Çift, bindikleri dönme dolapta cinsel ilişkiye girdi

Çift, tanınmamak için ilişkiye girerken güneş gözlüğü taktı.

Lunaparkta rezalet! Çift, bindikleri dönme dolapta cinsel ilişkiye girdi

YETKİLİLER ENGEL OLAMADI

Lunapark yetkilileri, eğlenmek için lunaparka gelen ailelerin her alanda güvenliğini sağlamak için aşırı çaba sarf ettiklerini ama çiftin çocuk ve aileleri hiçe sayarak bu şekilde davranmalarının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Lunaparkta rezalet! Çift, bindikleri dönme dolapta cinsel ilişkiye girdi

Kimliklerinin tespit edilmesi sonucu gözaltına alınan çift tutuklandı. Tutuklanan çift suçlu bulunursa 3 yıl hapis cezası alacak.

Lunaparkta rezalet! Çift, bindikleri dönme dolapta cinsel ilişkiye girdi
Lunaparkta rezalet! Genç çift, bindikleri dönme dolapta cinsel ilişkiye girdi
Haber Yorumları (2)
HAYRİYE: insanların hiç fantezisi olmasın mı kardeşim ne var bunda. . gördüysen kafanı çevir bak yoluna
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AYŞE: Ne kadarda medenisiniz insanlarda hiç utanma arlanma kalmamış Allah dört duvarı neden vermiş millet dışarda fantazi yapsın diyemi sizin gibiler olduğu sürece başımıza taş da yağar koronada bitmez daha neler neler
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