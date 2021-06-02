Lüleburgaz'da kamu kurumlarına tasarruflu musluk
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Lüleburgaz'da kamu kurumlarına tasarruflu musluk

Lüleburgaz'da kamu kurumlarına tasarruflu musluk
Bültenler - Haberler | Güncel

Lüleburgaz Belediyesi, kentteki bütün kamu kurumlarına tasarruflu musluk takmaya başladı. İlk olarak eğitim ve öğretim kurumlarında çalışmalara başlayan belediye ekipleri toplam 750 adet tasarruflu musluğun montajını en kısa sürede tamamlayacak.

Tasarruflu musluklarla yüzde 30 ile yüzde 50 arasında su tasarrufu sağlanıyor.

Küresel iklim değişikliği nedeniyle her geçen gün artan kuraklık ve olumsuz iklim şartları nedeniyle Lüleburgaz Belediyesi harekete geçti. Her geçen su kaynaklarının azalması ve yok olması nedeniyle kolları sıvayan Lüleburgaz Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri kent genelindeki bütün kamu kurumlarına tasarruflu musluk montajı yapmaya başladı.

"Yüzde 30 ile 50 arasında tasarruf"

Çalışmayla ilgili açıklamalarda bulunan Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü personeli Taner Kılıç, tasarruflu musluklar sayesinde yüzde 30 ile 50 arasında su tasarrufunun sağlandığını söyledi. Kılıç, "Ülkemiz genelinde son zamanlarda yağışların azalması, yeraltı kaynaklarının yani sularımızın azalmasından dolayı Lüleburgaz Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nün başlattığı yüzde 30 ile 50 arasında su tasarrufu sağlamak için perlatörlü yani tasarruflu musluk montajı yapıyoruz" dedi.

750 adet musluk değiştirilecek

Kılıç, bu kapsamda Lüleburgaz Belediyesi'nin tesislerinin yanı sıra kentteki tüm kamu kurumlarına tasarruflu musluk montajı gerçekleştireceklerini söyledi. Kılıç, "Lüleburgaz genelinde daha önceden yapmış olduğumuz keşif ve araştırmalar sonucunda resmi kurumlarımız ve kentimiz tesislerimiz olmak üzere 750 adet tasarruflu musluk montajı sağlayacağız" diye konuştu.

"Tasarruflu musluğu tercih edin"

Vatandaşlara da uyarılarda bulunan Kılıç, her geçen su kaynaklarının azaldığını ve ileride dünyada büyük bir susuzluk krizinin baş göstereceğini hatırlatarak, "Vatandaşlarımız su kullanımıyla ilgili evlerde perlatörlü (tasarruflu) musluk montajlarını yapsınlar. Normal musluklarını perlatörlü musluğa çevirsinler. Son zamanlarda yağışlarımız az oluyor. İleriye dönük büyük su sıkıntısı yaşayabiliriz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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