Lüleburgaz'da Cahit Berkay rüzgarı esti!

Cahit Berkay Film Müzikleri Orkestrası'ndan muhteşem konser

Cahit Berkay ve ekibinin birbirinden güzel film müziklerini çaldığı, solist Emrah Karaca'nın da babası Cem Karaca'nın unutulmaz şarkılarını seslendirdiği konsere katılan Lüleburgazlılar müziğe doydu.

Lüleburgaz Belediyesi dün gece unutulmaz bir konsere ev sahipliği yaptı. Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında Cahit Berkay Film Müzikleri Orkestrası Lüleburgazlılarla buluştu. Cahit Berkay'ın unutulmaz film müziklerini çaldığı gecede Lüleburgazlıların kulaklarının pası silindi. Cem Karaca'nın oğlu, başarılı sanatçı Emrah Karaca da seslendirdiği şarkılarla sanatseverleri mest etti.

Başkandan çiçek

Gecenin sonunda ise Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli Cahit Berkay ve Emrah Karaca'ya çiçek takdim ederek, Lüleburgaz halkı adına teşekkür etti.

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