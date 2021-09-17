Lüleburgaz'da Cahit Berkay rüzgarı esti! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Lüleburgaz'da Cahit Berkay rüzgarı esti!

Bültenler - Haberler | Güncel
Lüleburgaz'da Cahit Berkay rüzgarı esti!

Lüleburgaz Belediyesi'nin Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlediği Cahit Berkay Film Müzikleri Orkestrası Lüleburgaz'a unutulmaz bir gece yaşattı.

Cahit Berkay Film Müzikleri Orkestrası'ndan muhteşem konser

Cahit Berkay ve ekibinin birbirinden güzel film müziklerini çaldığı, solist Emrah Karaca'nın da babası Cem Karaca'nın unutulmaz şarkılarını seslendirdiği konsere katılan Lüleburgazlılar müziğe doydu.

Lüleburgaz Belediyesi dün gece unutulmaz bir konsere ev sahipliği yaptı. Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında Cahit Berkay Film Müzikleri Orkestrası Lüleburgazlılarla buluştu. Cahit Berkay'ın unutulmaz film müziklerini çaldığı gecede Lüleburgazlıların kulaklarının pası silindi. Cem Karaca'nın oğlu, başarılı sanatçı Emrah Karaca da seslendirdiği şarkılarla sanatseverleri mest etti.

Başkandan çiçek

Gecenin sonunda ise Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli Cahit Berkay ve Emrah Karaca'ya çiçek takdim ederek, Lüleburgaz halkı adına teşekkür etti.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
Sakarya'da fırtına sonrası ortaya çıkan hortum panik yarattı

Sakarya'da fırtına sonrası ortaya çıkan hortum panik yarattı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Mansur Yavaş Meral Akşener Mustafa Demir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Göksel Düm Tek Tek Gökhan Çıra Yıldız Tilbe
Spor Marcao Cristiano Okan Buruk Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ersin Tatar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Lüleburgaz'da Cahit Berkay rüzgarı esti! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 11:35:08. #1.11#