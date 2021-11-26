LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANINDAN BAŞKAN BÜYÜKERŞEN'E ZİYARET

ESKİŞEHİR (Habermetre) - Çeşitli temaslarda bulunmak için Eskişehir'e gelen Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli ve beraberindeki heyet, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i makamında ziyaret eden Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli'ye Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Güncer, Özel Kalemi Ahmet Cem Sain ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Samet Servet eşlik etti. Sohbet ortamında geçen ziyarette Başkan Gerenli, Eskişehir'i çok beğendiklerini, başarılı şehircilik ve belediyecilik çalışmalarını yerinde incelemekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Misafirlerini makamında ağırlayan Başkan Büyükerşen ise nazik ziyaretleri için Murat Gerenli ve beraberindeki bürokratlara teşekkür etti. Ziyarette, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nuray Akçasoy da bulundu.

Lüleburgaz heyeti, ziyaret sonrasında Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin hizmete açtığı Üretici Marketi, Entegre Katı Atık Geri Dönüşüm ve Enerji Üretim Tesisini ve Seyitgazi ilçesi ile birlikte yapılan küçükbaş hayvancılık projesini yerinde inceledi.

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Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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