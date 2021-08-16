Lüleburgaz Batı Karadeniz için tek yürek!

Lüleburgaz Belediyesi ile Trakya Kastamonulular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketi sonrası başlattığı yardım kampanyasına destek çığ gibi oldu.

Bölge için tek yürek olan Lüleburgaz'da, vatandaşların topladığı 100 çuval un, yüzlerce koli su, erzak ve giyecek malzemeleri Kastamonu ve İnebolu'ya gönderilmek üzere yola çıktı.

Kastamonu, Sinop ve Bartın'da geçtiğimiz hafta meydana gelen ve 50'den fazla can kaybına neden olan sel felaketinin ardından yaraları sarma çabaları devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz Cuma günü Trakya Kastamonulular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile birlikte yardım kampanyası başlatan Lüleburgaz Belediyesi'nin çağrısına kısa sürede yüzlerce Lüleburgazlı destek verdi. Lüleburgazlılar yardım kampanyasında belirtilen undan suya, battaniyeden yağmurluğa kadar çok sayıda malzemeyi temin ederek Lüleburgaz Belediyesi Hizmet Binası ile Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'ne (LYKA) bıraktı.

İnsan zinciri oluşturdular

Dün saat 17.00 itibarıyla yardımlar sonlandırılırken, LYKA'da bulunan çok sayıda gönüllü malzemeleri kolilemek için canla başla çalıştı. Bununla birlikte özellikle su kolileri ve un çuvallarının yardım kamyonuna taşınmasında insan zinciri oluşturan gönüllüler, elden ele uzattıkları malzemeleri kamyona yükledi. Bu görüntüler duygulandırırken, yardım malzemelerinin kamyona yüklemesi kısa sürede tamamlandı.

Başkan Gerenli'den teşekkür

Öte yandan Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli de yardım malzemelerinin toplandığı LYKA'da incelemelerde bulundu. Trakya Kastamonulular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İlhan İnan ile bir araya gelen Başkan Gerenli,"Batı-Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketinin yaralarını biraz olsun sarabilmek adına Trakya Kastamonulular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile ortaklaşa başlattığımız yardım kampanyasına destek olan değerli komşularıma, gelen yardımları bir an önce ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilmek içingece gündüz emek veren çalışma arkadaşlarıma ve gönüllülere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler