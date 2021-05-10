Lüleburgaz'a yeni temizlik şantiye binası

Lüleburgaz Belediyesi'nin temizlik personelinin modern ve konforlu bir binada görev yapması için yaklaşık 10 aydır çalışmalarını sürdürdüğü yeni temizlik şantiyesi binası tamamlandı.

Atıl bir durumdayken baştan aşağı yenilenerek ayağa kaldırılan bina, ofis, soyunma odaları, yemekhanesi ve dinlenme alanlarıyla temizlik personelinin hizmetine sunuldu. Binanın açılışına katılan Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli, personele hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Lüleburgaz Belediyesi'nin Temizlik ve Çevre Müdürlüğü personelinin daha konforlu ve güvenli ortamda çalışmaları için yapımına başladığı temizlik şantiyesi binası tamamlandı. 27 Mayıs Parkı'nın içinde atıl bir durumdayken, yapılan dokunuşlar sayesinde yepyeni bir görünümle ayağa kaldırılan bina personele hizmet vermeye başladı. Tamamen modernize edilen bina Başkan Gerenli'nin katılımıyla resmen açıldı.

"Lüleburgaz sizinle güzel, sizinle temiz"

Açılışta kısa bir konuşma yapan Başkan Gerenli, temizlik şantiyesi binasının hayırlı olmasını dilerken, "Ekip arkadaşlarımıza, sosyal ve idari alanlarıyla, Lüleburgaz Belediyesi'ne yakışan modern bir çalışma alanı kazandırmaktan son derece mutluyum. Lüleburgaz sizinle güzel, Lüleburgaz sizinle temiz. Yeni temizlik şantiyemiz çalışanlarımıza ve komşularımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

Modern ve konforlu

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin hummalı çalışmaları sonucunda tamamen yenilenen bina, modern ve konforlu yapısıyla dikkat çekiyor. Bina bünyesinde bulundurduğu idari ofis, doktor odası ve otoparkın yanı sıra personel için duş alanları, soyunma odaları, yemekhane ve dinlenme alanlarıyla da ön plana çıkıyor.

Kaynak: Bültenler