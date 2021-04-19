Lüks mağaza zinciri Türkiye'den çekildi

İngiliz lüks moda perakende zinciri Harvey Nichols, Türkiye'den çekilme kararı aldı.

İngiliz lüks moda perakende zinciri Harvey Nichols, Türkiye'den çekilme kararı aldı. 2006 yılında Türkiye'nin ilk uluslararası çok katlı lüks mağazası olarak Kanyon AVM'de kapılarını açan marka, 2009'da Demet Sabancı Çetindoğan'ın patronu olduğu Demsa Group'un bünyesine katılmıştı.

Sessiz sedasız Türkiye'den çekilen Harvey Nichols'ın Kanyon'daki yerine Demsa'nin kendi mağazası Brandroom geldi. Harvey Nichols Kanyon'da üç kata yayılırken, bir katı geri veren Demsa, Brandroom'la sadece iki kat kiralamış. 250'den fazla lüks markaya ev sahipliği yapan Brandroom, Demsa'nın Türkiye'ye getirdiği markaları aynı çatı altında alışveriş tutkunlarıyla buluşturmasıyla biliniyor.

Demet Sabancı Çetindoğan

O şimdi golfte usta!

Babası Kaya Çilingiroğlu'nun izinden giden Zehra Çilingiroğlu, golfte ustalaşma yolunda. Golf tutkusuyla bilinen Kaya Çilingiroğlu, çocukluğundan beri Zehra'yı sahalara götürür ve onunla birlikte antrenman yapardı.

Tam bir spor tutkunu olan ve teniste şampiyonalar kazanan annesi Hülya Avşar da en büyük destekçisiydi. Annesinin aksine tenis oynamayı bilmeyen ve bu spora ilgi duymayan Zehra Çilingiroğlu, golfü ise istikrarlı bir şekilde sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde babası Kaya Bey ile birlikte yine sahalara çıkan Zehra, annesi Hülya Avşar tarafından da beğeni yağmuruna tutuldu.

Dünyanın en ünlü kadın mimarları arasında

Ulusal ve uluslararası alanda çok sayıda ödül kazanan başarılı projelerde imzası bulunan Tabanlıoğlu Mimarlık ortağı Melkan Gürsel, dünyanın en önemli kadın mimarları arasında yer aldı.

Gürsel, kadın mimarların başarılarına dikkat çekmek amacıyla hazırlanan ve dünyaca ünlü 36 kadın mimarın yer aldığı "Frauen in der Architektur- Mimaride Kadınlar" isimli kitaptaki tek Türk mimar oldu. Gürsel, Bodrum Loft olmak üzere, farklı kapsam ve lokasyonlarda loft projeleri, Bodrum Milas Havalimanı, Beyazıt Kütüphanesi, Afrika'nın çeşitli şehirlerinde kongre merkezleri gibi çok sayıda projeye imza attı.

Melkan Gürsel

KAGİDER projesine uluslararası ödül

Sephora Türkiye ve KAGİDER'in hayata geçirdiği "Kozmetik Sektöründe Kadın Girişimcileri Geliştirme Hızlandırma Program", LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) Grubu tarafından 148 farklı proje arasından uluslararası ödüle layık görüldü.

Geçtiğimiz yıl KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem ve Sephora Türkiye Pazarlama ve E-Ticaret Direktörü Ayça Kaya liderliğinde tanıtılan işbirliği kapsamında 30 kadın eğitim almış, 5 kadın girişimcinin markaları güçlendirilmişti.

"Sephora Türkiye olarak kadınların iş hayatlarındaki varlığının her aşamada sürdürülebilir olmasını önemsiyoruz" diyen Ayça Kaya'yı kutluyorum.

Emine Erdem - Ayça Kaya

Kaynak: Hürriyet