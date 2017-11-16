Lüks cipte bırakılan engelli çocuk cam kırılarak kurtarıldı



MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, annesi tarafından lüks cipte bırakılan ve havasızlık nedeniyle zor anlar yaşayan 16 yaşındaki engelli çocuk itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Kesikkapı Mahallesi 61 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; anne Nejla Yakalı, 16 yaşındaki engelli kızı Nazlışah Yakalıyı 48 PL 772 plakalı cipte bırakarak hasta olan kuzeninin yanına gitti. Cipte kalan engelli çocuk, camların ve kapıların kilitli olması nedeniyle içeride havasızlıktan ağlamaya başladı. Ağlayan ve ter içinde kalan çocuğu gören vatandaşlar, kapıları kilitli ve camları kapalı olan aracı açamadı. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri aracın plakasından sahibine ulaşamayınca itfaiye ekiplerince aracın ön camı kırıldı. Araç içine giren sağlık personeli çocuğu alarak camdan çıkardı. Havasızlıktan zor anlar yaşayan çocuk oksijene bağlanarak ambulansla alınarak Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Çocuk gittikten sonra aracın yanına gelen anne Nejla Yakalı, olay yerinin yakınındaki hasta olan kuzenin yanına gittiği ifade etti. Mahalle sakinleri, sorumsuz anneye büyük tepki gösterdi. Otistik engeli olduğu belirtilen Nazlışah Yakalı'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.