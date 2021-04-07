Lüks cip park halindeki araca çarpıp takla attı: 1 yaralı
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Lüks cip park halindeki araca çarpıp takla attı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA İÇ - Haberler | 3. Sayfa

Lüks cip park halindeki araca çarpıp takla attı: 1 yaralı İzmir'in Karabağlar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks cip park halindeki otomobile çarpıp takla attı.

Lüks cip park halindeki araca çarpıp takla attı: 1 yaralı

İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks cip park halindeki otomobile çarpıp takla attı. Kazada 3 araç hasar görürken, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, gece saatlerinde Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Eren D. idaresindeki 35 THS 35 AUDI marka lüks cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip park halindeki 09 AEH 404 plakalı KIA marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle KIA marka otomobil, önünde bulunan TOYOTA marka 35 JL 738 plakalı diğer araca çarparken, savrulan lüks cip ise takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralı sürücü Eren D., Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kazada hasar gören 3 araç olay yerine gelen çekiciler vasıtası ile bulundukları yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Lüks cip park halindeki araca çarpıp takla attı: 1 yaralı
Lüks cip park halindeki araca çarpıp takla attı: 1 yaralı
Lüks cip park halindeki araca çarpıp takla attı: 1 yaralı
Lüks cip park halindeki araca çarpıp takla attı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA İÇ

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