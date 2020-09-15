Lüks araçlı dilenciler yakayı ele verdi! Polis önce çöplüğe çevirdikleri arsayı temizletti Bursa'da 5 lüks araçla şehir dışından gelip dilenen şahıslar, polis ekipleri tarafından yakalandı. Polis, dilencilerin konakladıkları alanı önce kendilerine temizletti sonra da şehir dışına çıkana kadar refakat etti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde son günlerde şehir içinde sayıları artan dilencilerle ilgili takip başlatan Belediye Zabıta Ekipleri, 5 araçla şehir dışından geldikleri tespit edilen dilencileri konakladıkları alanda yakaladı. Lüks araçlarda kalan ve insanların duygularını kullanarak haksız kazanç elde eden dilencilere önce konakladıkları alanın mıntıka temizliği yaptırıldı, ardından da şehir dışına çıkana kadar refakat edildi. Dilencilere cezai işlem de uygulandı.

LÜKS ARAÇLARLA GELDİLER

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son günlerde şehir içinde farklı noktalarda sıkça görülen ve sayıları hızla artan dilenciler ile mendil satan kişilere yönelik takip başlattı. Bu takip, lüks araçlarla şehir dışından İnegöl'e gelerek insanların duygularıyla oynayarak haksız kazanç elde eden dilencilerin oyunlarını bozdu.

ACINDIRMAK İÇİN KÜÇÜK ÇOCUKLARI KULLANDILAR

Şehrin belirli noktalarında dilencilik yapan ve mendil satan kişiler, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı. Yapılan araştırma ve takip sonucunda toplam 5 araçla farklı şehirlerden İnegöl'e geldikleri tespit edilen dilencilerin, şehrin farklı noktalarında Kozluca-Alanyurt bölgesinde lüks araçlar ile konakladıkları görüldü. İnsanların duygularını kullanarak haksız kazanç elde eden dilencilerin kendilerini acındırmak için yanlarında gezdirdikleri küçük çocuklar ise dikkat çekti.

KALDIKLARI BÖLGEYİ TEMİZLETTİLER

Konakladıkları bölgede İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ani baskınıyla şok yaşayan dilencilere, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33. maddesi gereğince cezai işlem yapıldı. Zabıta ekipleri, araçlarında konakladıkları bölgeyi kirleten dilencilere mıntıka temizliği de yaptırdı. Dilenciler, konakladıkları bölgeyi tamamen temizledi.

Öte yandan, şehir dışından gelen dilencilere İnegöl'ü terk etmeleri için zabıta araçları ile şehir dışına çıkana kadar refakat edildi. Zabıta ekipleri, vatandaşların duygularını istismar ederek dilenciliği meslek haline getirenlere itibar edilmemesi hususunda ilçe halkına uyarıda bulundu.

Kaynak: İHA