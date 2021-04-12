Lübnan ve Libya'da ramazan ayında camilerde teravih namazı kılınabilecek

Lübnan ve Libya ramazan ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak, teravih namazlarının camilerde kılınabileceğini açıkladı.

Lübnan ve Libya ramazan ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak, teravih namazlarının camilerde kılınabileceğini açıkladı.

Teravih namazlarını cemaatle kılma ve camilerde itikafa girme gibi ibadetlerin yapıldığı ramazan ayında salgınla mücadele amacıyla geçen yıl getirilen kısıtlamaların ardından Arap dünyasından bu yıl uygulanacak programla ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Lübnan

Lübnan'da Sünnilerin dini mercii olarak bilinen Fetva Kurulundan yapılan açıklamada, maske ve mesafe başta olmak üzere Kovid-19 önlemlerine riayet edilmesi şartıyla camilerde teravih namazı kılınmasına izin verildi.

Açıklamada ayrıca, "herkesin kendi seccadesini getirmesi, abdesthanelerin kapalı olması, yaşlı, kadın ve çocukların namazlara gelmemesi, camide itikafa girilmemesi" gibi önlemlere dikkat edilmesi istendi.

Libya,

Libya Vakıflar ve İslami İşler Heyetinden yapılan yazılı açıklamada, camilerde teravih namazı kılınmasına 30 dakika sınırlandırması getirilerek izin verildiği belirtildi.

Açıklamada, camiye gelenlerin seccadelerini getirmeleri, maske, mesafe başta olmak üzere önlemlere uyması gerektiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yassine Aydi