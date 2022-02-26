Lübnan, Ukrayna'daki vatandaşlarının çıkışı için güvenli yol bulunmadığını açıkladı - Haberler

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Lübnan, Ukrayna'daki vatandaşlarının çıkışı için güvenli yol bulunmadığını açıkladı

AA, Said İbicioğlu - Güncel
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Lübnan, Ukrayna'daki vatandaşlarının çıkışı için güvenli yol bulunmadığını açıkladı

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, vatandaşlarının Ukrayna'dan ayrılması için güvenli koridor bulunmadığını duyurdu.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, vatandaşlarının Ukrayna'dan ayrılması için güvenli koridor bulunmadığını duyurdu.

Buhabibi, Başbakan Necip Mikati ile görüşmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında, "Vatandaşlarımızı Ukrayna'dan ayrılması için güvenli yollar olmadığı tespit edildi. Bu yüzden şu anda Ukrayna'daki işler netleşene kadar güvenli yerlerde kalmalarını tavsiye ediyoruz." dedi.

Buhabib, kendi imkanlarıyla sınır kapılarına gitmeye karar veren Lübnanlıların güvenliklerine azami özen göstermelerini istedi.

Yerel medyaya göre, Ukrayna'da 1000'i öğrenci olmak üzere yaklaşık 4 bin Lübnanlı yaşıyor.

AA / Said İbicioğlu - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Başbakan, Ukrayna, Lübnan, Güncel, Haberler

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