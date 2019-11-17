Lübnan'da Safadi başbakan adaylığından çekildiğini açıkladı
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Lübnan'da Safadi başbakan adaylığından çekildiğini açıkladı

Lübnan'da kurulacak hükümete başkanlık için adaylar arasında adı geçen Muhammed es-Safadi, adaylıktan çekildiğini belirterek, görevin Saad el-Hariri'ye verilmesini istedi

17.11.2019 17:33 | Son Güncelleme: 17.11.2019 17:33
Lübnan'da Safadi başbakan adaylığından çekildiğini açıkladı

Lübnan'da kurulacak hükümete başkanlık için adaylar arasında adı geçen Muhammed es-Safadi, adaylıktan çekildiğini belirterek, görevin Saad el-Hariri'ye verilmesini istedi.


Lübnan resmi ajansı NNALEB'te yer alan habere göre, ülkede siyasi taraflar arasındaki görüşmelerin sonucunda başbakanlık için uygun görüldüğüne ilişkin yapılan açıklamaların ardından Safadi, adının başbakan adayları arasından çıkarılması talebinde bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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