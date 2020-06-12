Lübnan'da Adalet Bakanı dolardaki ani yükselişi soruşturmakla görevlendirildi
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Lübnan'da Adalet Bakanı dolardaki ani yükselişi soruşturmakla görevlendirildi

Lübnan'da Adalet Bakanı Marie-Claude Najm yerel para biriminin dolar karşısında rekor seviyede değer kaybetmesini soruşturmakla görevlendirildi.

Lübnan'da Adalet Bakanı dolardaki ani yükselişi soruşturmakla görevlendirildi
12.06.2020 21:25 | Son Güncelleme: 12.06.2020 21:28

Lübnan'da Adalet Bakanı Marie-Claude Najm yerel para biriminin dolar karşısında rekor seviyede değer kaybetmesini soruşturmakla görevlendirildi.

Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed, Cumhurbaşkanı Mişel Avn liderliğindeki Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Adalet Bakanı Marie-Claude Najm'ın, konunun yargıya sevk edilmesine hazırlık olarak, yerel para biriminin dolar karşısında gerekçesiz olarak rekor seviyede değer kaybetmesini soruşturmakla görevlendirildiğini belirtti.

Soruşturma sonuçlarının ilgili yargı makamlarına sevk edileceğini söyleyen Abdussamed, Bakanlar Kurulunun ayrıca mali gelişmeleri yakından takip etmek üzere Maliye Bakanı Gazi Vezni başkanlığında bir kriz masası kurulması kararı aldığını ifade etti.

Abdussamed, söz konusu ekibin haftada iki kez toplanacağını, Merkez Bankası Müdürü Riyad Selame'nin toplantılarda gelişmelerle ilgili ayrıntılı rapor sunacağını ve sonuçların Başbakan'a iletileceğini kaydetti.

Piyasaya dolar sürülecek

Abdussamed, Merkez Bankası Müdürü'nün piyasaya dolar sürüleceğini, 1 doların 3 bin 850 liradan işlem görmesini ve bu rakamın aşamalı olarak düşmesini taahhüt ettiğini ekledi.

Cumhurbaşkanı Avn, Bakanlar Kurulu Toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, ülkenin para birimini güçlendirmek için Merkez Bankasının pazartesi gününden itibaren piyasaya dolar süreceğini bildirmişti.

Ülkede devam eden ekonomik kriz sonucu doların iki günde 4 bin Lübnan lirasından 6 bin liranın üzerine çıkmasının ardından dün akşam saatlerinden itibaren başkent Beyrut ve diğer birçok bölgede halk sokağa dökülmüştü.

Lübnan'daki ekonomik durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvuran bankalar, aylardan beri yurt dışı havalelerini askıya alarak, müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirdi.

Yerel para birimi Lübnan lirası, Merkez Bankası kuru sabit tutsa da karaborsada her geçen gün değer kaybetmeye devam ediyor. Resmi kurda bir Amerikan doları 1500 Lübnan lirası olmasına rağmen birkaç aydan beri karaborsada 4 bin liranın üzerinde işlem görüyor.

Başbakan Hassan Diyab da ülkesindeki kamu borcunun 90 milyar doları aştığını ve Lübnan'ın, tarihinde ilk kez temerrüde düştüğünü belirtmişti.

Lübnan hükümeti, her yıl 2 milyar olmak üzere 10 milyar dolar kredi almak için Uluslararası Para Fonu (IMF) ile müzakerelere başladığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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