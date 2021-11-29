Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Katar'da

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Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın havaalanında karşılanmasından görüntüler

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın Katar Emiri Al Sani ile görüşmesinden detaylar DOHA - Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar'ın başkenti Doha'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile bir araya geldi.