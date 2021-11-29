Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Katar'da
Görüntü Dökümü: Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın havaalanında karşılanmasından görüntüler Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın Katar Emiri Al Sani ile görüşmesinden detaylar DOHA - Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar'ın başkenti Doha'da, Katar Emiri Şeyh Temim...
Görüntü Dökümü:
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın havaalanında karşılanmasından görüntüler
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın Katar Emiri Al Sani ile görüşmesinden detaylar DOHA - Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar'ın başkenti Doha'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile bir araya geldi.