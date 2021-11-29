Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Katar'da - Haberler
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Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Katar'da

AA - Haberler | Güncel

Görüntü Dökümü: Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın havaalanında karşılanmasından görüntüler Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın Katar Emiri Al Sani ile görüşmesinden detaylar DOHA - Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar'ın başkenti Doha'da, Katar Emiri Şeyh Temim...

Görüntü Dökümü:

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın havaalanında karşılanmasından görüntüler

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın Katar Emiri Al Sani ile görüşmesinden detaylar DOHA - Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar'ın başkenti Doha'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile bir araya geldi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Katar'da

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Katar'da

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Katar'da

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