LPL 2021 Yaz Mevsimi 2. hafta maçları tamamlandı: Tarzan'lı LNG Esports lider!

Son şampiyon RNG ilk iki maçında galibiyet alamadı. Öte yandan LNG Esports 5-0'lık seri ile liderlik koltuğuna oturmuş durumda

Çin ligi LPL'de bugün oynanan birbirinden zevkli üç serinin ardından 2.hafta karşılaşmaları sona erdi. Son şampiyon RNG önce OMG sonra da LNG Esports'a mağlup olurken LGD Gaming iyi gidişatını sürdürerek ligin tepe takımların JD Gaming'i yenmeyi başardı. Bu sezon beklentilerin çok üstüne çıkan Tarzan'lı LNG Esports 5-0'lık yenilmezlik serisiyle ligin zirvesine oturdu.

Hafta içi her gün ikişer seri, hafta sonu ise üçer serinin oynandığı LPL'de ikinci haftanın ilk üç gün sonuçlarını sizler için daha önce derlemiştik. Söz konusu habere ulaşabilirsiniz. Bugün oynanan karşılaşmaların özet görüntülerine de ulaşabilirsiniz.

LPL Yaz Mevsimi 2. hafta son dört gün sonuçları:

Perşembe

Thunder Talk Gaming 0 — 2 Top Esports

LNG Esports 2 — 1 FunPlus Phoenix

Cuma

RoyalNeverGiveUp 1 — 2 OhMyGod

Suning 2 — 0 Ultra Prime

Cumartesi

Victory Five 0 — 2 Rare Atom

EDward Gaming 2 — 0 Rogue Warriors

Thunder Talk Gaming 0 — 2 FunPlus Phoenix

Pazar

LGD Gaming 2 — 1 JD Gaming

Bilibili Gaming 0 — 2 Suning

LNG Esports 2 — 0 RoyalNeverGiveUp

İkinci hafta maçlarının tamamlanmasıyla birlikte Victory Five, Thunder Talk Gaming, Rogue Warriors ve RoyalNeverGiveUp galibiyet alamayan dört takım olarak ligin son sıralarını paylaşıyor. LNG Esports, EDward Gaming ve Team WE ise henüz mağlubiyet yüzü görmedi. Üçüncü haftaya doğru gidilirken oluşan puan durumu şu şekilde:

Kaynak: Playerbros