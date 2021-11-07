Lösemili çocuklara destek ve farkındalık için saçlarını kazıttılar

ANTALYA (DHA) - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Hobifest 2021 etkinliğine katılan kulüp üyeleri, lösemili çocuklara destek vermek ve farkındalık yaratmak için saçlarını kazıttı. Etkinliğe katılan 9 yaşındaki kanser hastası Samet Efe Cazgır, "Kemoterapi alıyorum. Benden başka çocuklar da var lütfen onlar için de kan bağışında bulunun" çağrısı yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek hobi festivali 'Hobifest 2021', 6-7 Kasım tarihlerinde Cam Piramit alanında Antalyalılarla buluştu. Bu yıl 'Doğadan Sanata, Sanattan Doğaya' ana temasıyla yola çıkılan Hobifest 2021'e 67 hobi kulübü katıldı. HobiFest 2021'de, motosiklet kulüpleri, Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, off-road doğa ve spor kulüpleri, bisiklet dernekleri, klasik otomobil kulüpleri, enduro motosiklet kulüpleri, drone kulüpleri, fotoğraf kulüpleri, kamp ve karavan kulüpleri, satranç kulüpleri, model iş makinaları topluluğu, zeka oyunları gibi çeşitli kulüp ve dernekler yer aldı.