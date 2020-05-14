Loris Karius, gitmeden önce saç ektirdi
Beşiktaş'la yollarını ayıran Loris Karius, Türkiye'ye veda etmeden önce bir saç ekim merkezine gitti. Yıldız futbolcu Loris Karius, saç ektirip özel uçakla Almanya'ya döndü
14.05.2020 23:14 | Son Güncelleme: 14.05.2020 23:14
Yeşil sahaların yakışıklı futbolcusu Loris Karius'un Türkiye macerası bitti. Anlaşamadığı Beşiktaş ile yollarını ayıran ünlü futbolcu, ülkesine gitmeden önce saç ektirdi. Alman kaleci, geçen hafta Arena Saç Merkezi'nde saç uzmanı Serkan Aydın'a 4 bin saç teli ektirdi. Karius, işlemi biter bitmez özel bir uçakla soluğu ülkesinde aldı.
Kaynak: Snob Magazin