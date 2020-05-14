Loris Karius, gitmeden önce saç ektirdi Beşiktaş'la yollarını ayıran Loris Karius, Türkiye'ye veda etmeden önce bir saç ekim merkezine gitti. Yıldız futbolcu Loris Karius, saç ektirip özel uçakla Almanya'ya döndü

Yeşil sahaların yakışıklı futbolcusu Loris Karius'un Türkiye macerası bitti. Anlaşamadığı Beşiktaş ile yollarını ayıran ünlü futbolcu, ülkesine gitmeden önce saç ektirdi. Alman kaleci, geçen hafta Arena Saç Merkezi'nde saç uzmanı Serkan Aydın'a 4 bin saç teli ektirdi. Karius, işlemi biter bitmez özel bir uçakla soluğu ülkesinde aldı.