Loris Karius, gitmeden önce saç ektirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Loris Karius, gitmeden önce saç ektirdi

Beşiktaş'la yollarını ayıran Loris Karius, Türkiye'ye veda etmeden önce bir saç ekim merkezine gitti. Yıldız futbolcu Loris Karius, saç ektirip özel uçakla Almanya'ya döndü

Loris Karius, gitmeden önce saç ektirdi
14.05.2020 23:14 | Son Güncelleme: 14.05.2020 23:14

Yeşil sahaların yakışıklı futbolcusu Loris Karius'un Türkiye macerası bitti. Anlaşamadığı Beşiktaş ile yollarını ayıran ünlü futbolcu, ülkesine gitmeden önce saç ektirdi. Alman kaleci, geçen hafta Arena Saç Merkezi'nde saç uzmanı Serkan Aydın'a 4 bin saç teli ektirdi. Karius, işlemi biter bitmez özel bir uçakla soluğu ülkesinde aldı.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Fatih Ürek, ablasının ölümünde yanında olmayan eski dostu Demet Akalın'ı sildi: Benim için bitti Magazin
Fatih Ürek, ablasının ölümünde yanında olmayan eski dostu Demet Akalın'ı sildi: Benim için bitti
Acun Ilıcalı, Ersin'in köpeği hakkında konuştu: Kötü haberi Yılmaz Erdoğan verdi Magazin
Acun Ilıcalı, Ersin'in köpeği hakkında konuştu: Kötü haberi Yılmaz Erdoğan verdi
Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç'la öpüşme görüntülerinden gönderme yaptı Magazin
Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç'la öpüşme görüntülerinden...
Ünlü modelin dantelli iç çamaşırlı fotoğrafına milyonlarca beğeni yağdı Magazin
Ünlü modelin dantelli iç çamaşırlı fotoğrafına milyonlarca beğeni yağdı
Ünlü sunucu Oylum Talu ve Methi Bengisu boşanma kararı aldı Magazin
Ünlü sunucu Oylum Talu ve Methi Bengisu boşanma kararı aldı
Yeşilçam'ın kötü kraliçesi bakın şimdilerde ne yapıyor! Magazin
Yeşilçam'ın kötü kraliçesi bakın şimdilerde ne yapıyor!
Survivor'dan elenen Ersin, adadan kırgın ayrıldığı Mert'in ailesini arayarak moral verdi
Survivor'dan elenen Ersin, adadan kırgın ayrıldığı Mert'in ailesini arayarak moral verdi
Sezen Aksu'nun satın aldığı Mehmet Akif Ersoy'un evi güzellik salonu oldu
Sezen Aksu'nun satın aldığı Mehmet Akif Ersoy'un evi güzellik salonu oldu
Şarkıcı İrem Derici, babasının evliliklerdeki '4 öpücük' formülünü anlattı
Şarkıcı İrem Derici, babasının evliliklerdeki "4 öpücük" formülünü anlattı
Şevval Şahin'in Instagram'daki pozları Şeyma Subaşı'ya benzetildi
Şevval Şahin'in Instagram'daki pozları Şeyma Subaşı'ya benzetildi
Survivor ekibi İstanbul'a geldi, karantinada kalacaklar
Survivor ekibi İstanbul'a geldi, karantinada kalacaklar
Türkiye'ye gelen Survivor ekibinin karantina altına alındığı yer belli oldu
Türkiye'ye gelen Survivor ekibinin karantina altına alındığı yer belli oldu
Koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen Çukur dizisi sezon finali yaptı
Koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen Çukur dizisi sezon finali yaptı
Nikah kıyılırken heyecanlanan ünlü oyuncu Serkan Şenalp adını yanlış söyledi
Nikah kıyılırken heyecanlanan ünlü oyuncu Serkan Şenalp adını yanlış söyledi
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Dominik'teki vatandaşların kendi uçağıyla Türkiye'ye gelmesini sağlayan Acun Ilıcalı'ya teşekkür
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Dominik'teki vatandaşların kendi uçağıyla Türkiye'ye gelmesini sağlayan Acun Ilıcalı'ya...
Cuma günü sokağa çıkması serbest olan Aleyna Tilki, yasakları çiğneyerek Salı günü dışarı çıktı
Cuma günü sokağa çıkması serbest olan Aleyna Tilki, yasakları çiğneyerek Salı günü dışarı çıktı
Kim der 70 yaşında diye! Ünlü modacı görüntüsüyle ağızları açık bıraktı
Kim der 70 yaşında diye! Ünlü modacı görüntüsüyle ağızları açık bıraktı
Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti
Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti
Esra Erol doğum günü sürprizi ile canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Esra Erol doğum günü sürprizi ile canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen: Benim olduğum Survivor felaketti
Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen: Benim olduğum Survivor felaketti
Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri herkesi duygulandırdı
Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri herkesi duygulandırdı
Acun Ilıcalı, Instagram'da Türkiye canlı yayın rekoru kırdı
Acun Ilıcalı, Instagram'da Türkiye canlı yayın rekoru kırdı
Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Alışık, sessizliğini bozdu
Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Alışık, sessizliğini bozdu
14 yıl önce boşanan Çelik ve Buket Saygı, doğum günlerini birlikte kutladı
14 yıl önce boşanan Çelik ve Buket Saygı, doğum günlerini birlikte kutladı
Oyuncu Emre Kınay'dan 'Rol için soyunur musun?' sorusuna cevap: Seyirci tahammül ederse soyunurum
Oyuncu Emre Kınay'dan "Rol için soyunur musun?" sorusuna cevap: Seyirci tahammül ederse soyunurum
Ünlü isimler, Survivor macerası biten Ersin Korkut'a destek oldu
Ünlü isimler, Survivor macerası biten Ersin Korkut'a destek oldu
Karantinadaki Güliz Ayla, bu zamana kadar görülmemiş fotoğraflarıyla yeni şarkısı için klip yaptı
Karantinadaki Güliz Ayla, bu zamana kadar görülmemiş fotoğraflarıyla yeni şarkısı için klip yaptı
Oyuncu Gonca Vuslateri'den kamerayı açık unutarak kız öğrencileri hakkında konuşan dekana tepki: Yazıklar olsun
Oyuncu Gonca Vuslateri'den kamerayı açık unutarak kız öğrencileri hakkında konuşan dekana tepki: Yazıklar olsun
Ersin'e köpeğinin öldüğünü çekim esnasında söylemeyen Acun Ilıcalı'ya övgü yağdı: İnsanların acısını reyting malzemesi yapmadın
Ersin'e köpeğinin öldüğünü çekim esnasında söylemeyen Acun Ilıcalı'ya övgü yağdı: İnsanların acısını reyting...
Kanal D'de sadece 3 bölüm yayınlanan Hizmetçiler dizisi final yaptı
Kanal D'de sadece 3 bölüm yayınlanan Hizmetçiler dizisi final yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Sinan Özen Serdar Ortaç Jennifer Lopez Kenan İmirzalıoğlu
Spor Tamer Tuna Bülent Uygun Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Bülent Korkmaz
Daha Fazla Kadın Adana Çocuk Kayseri
Şu an buradasınız: Loris Karius, gitmeden önce saç ektirdi - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.5.2020 04:15:17. #1.14#
title