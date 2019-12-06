Londra'da polis operasyonu: 24 'modern köle' kurtarıldı

06.12.2019 14:43 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:43

İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan polis operasyonlarında insan kaçakçılığı suçuna karıştığı belirlenen 14 kişi gözaltına alındı.



Londra polisinin yurt dışından ajanslarla işbirliği yaptığı baskınlarda 13 kişi "modern köle" olarak tabir edilen ucuz işçi temin ettiği ve yasa dışı yollarla ülkeye kaçak göçmen taşıdığı gerekçesiyle tutuklanırken, 1 kişi de göçmenlik yasalarını ihlal etmekten dolayı gözaltına alındı. Euronews.com'da Görüntüle