Londra'da Covid-19 önlemleri protesto edildi
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Londra'da Covid-19 önlemleri protesto edildi

26.09.2020 22:02 | Son Güncelleme: 26.09.2020 22:06
Londra'da Covid-19 önlemleri protesto edildi

İngiltere'nin başkenti Londra'da hükümetin korona virüs salgınına karşı aldığı önlemler binlerce kişi tarafından protesto edildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da hükümetin korona virüs salgınına karşı aldığı önlemler binlerce kişi tarafından protesto edildi.

Avrupa'da Covid-19 kısıtlamalarının yeniden uygulanmaya başlamasının ardından protestolar da arttı. İngiltere'nin başkenti Londra'da bulun Trafalgar Meydanı'nda bir araya gelen binlerce kişi hükümeti salgına karşı aldığı önlemleri protesto etti. Göstericiler "Özgürlük" sloganı atarken, ellerinde "İzin Vermiyoruz" ve "Covid 1984" yazılı pankartlar taşıdı. Birçok gösterici, ise salgının hükümetler tarafından insanları kontrol etmek için uydurulan bir aldatmaca olduğuna inandıklarını ifade etti.

Polis, gösteriler sırasında sosyal mesafeye uyulmadığı ve maske takılmadığı gerekçesi ile göstericilere dağılması çağrısında bulundu. Tüm çağrılara rağmen dağılmayan gruba polis müdahale etti. Çıkan olaylarda 4 polis memuru yaralanırken, 10 kişi gözaltına alındı. Müdahalenin ardından Trafalgar Meydanı'nda ayrılan göstericilerden bazıları İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yaşadığı Downing Street'in önüne gelerek protestolarına devam etti.

İngiltere'de artan korona virüs vakaları nedeni ile 6 kişiden bir araya gelmesi yasaklandı. Ülkede dün 6 bin 874 kişide Covid-19 tespit edilmesiyle salgının başından bu yana görülen en yüksek günlük vaka artışı kayda geçmişti. İngiltere'de toplam vaka sayısı 429 bin 277'ye, toplam can kaybı ise 41 bin 971'e ulaştı. - LONDRA

Londra'da Covid-19 önlemleri protesto edildi
Londra'da Covid-19 önlemleri protesto edildi
Londra'da Covid-19 önlemleri protesto edildi
Londra'da Covid-19 önlemleri protesto edildi
Londra'da Covid-19 önlemleri protesto edildi
Londra'da Covid-19 önlemleri protesto edildi
Londra'da Covid-19 önlemleri protesto edildi
Londra'da Covid-19 önlemleri protesto edildi
Londra'da Covid-19 önlemleri protesto edildi
Londra'da Covid-19 önlemleri protesto edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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