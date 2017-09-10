Londra'da Brexit Protestosu

Referandumla Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı alınan İngiltere'de Brexit tartışması bitmiyor.



Son olarak Londra'nın merkezinde toplanan binlerce kişi AB ile ayrılık müzakerelerine başlayan May hükümetinin 2019'dan itibaren ayrılık öngören planını protesto etti. Yürüyüş hafta başında Brexit'in işleyişiyle ilgili önemli oylamaların yapılacağı parlamentonun önünde sonlandırıldı.



Brexit referandumunun tekrarlanmasını isteyen protestocular arasında Liberal Demokrat Parti lideri Vince Cable da yer alıyordu:



"Brexit hiçbir zaman uygulanmamalı. Uygulanacak gibi görünüyor ancak biz buna karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Fakat neticede halkın vermesi gereken bir karar bu. Onların kararıyla bu yola girildi, fakat bu karardan memnun olup olmadıklarını da ifade edebilmeleri gerekiyor."



Brexit adı verilen Birleşik Krallığın Avrupa Birliği'nden ayrılması teklifi 2016 yılı Haziran ayında yapılan referandumda kabul edilmişti. Müzakereler için görevlendirilen İngiliz Bakan David Davis ve AB temsilcisi Michel Barnier başkanlığında heyetler arasında yürütülen görüşmelerde İngiltere'nin birlikten kesin olarak 2019 yılı itibariyle ayrılması öngörülüyor. Ancak müzakereler öncelikle Birliğin İngiltere'den talep ettiği ödeme üzerindeki anlaşmazlık sebebiyle oldukça ağır bir şekilde ilerliyor.



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Tags: Avrupa Birliği Gösteri Birleşik Krallık Brexit Gepost: 10 september 2017