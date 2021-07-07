LoL'ın Yeni Şampiyonu Akshan, Ölü Arkadaşlarını Canlandırabiliyor
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LoL'ın Yeni Şampiyonu Akshan, Ölü Arkadaşlarını Canlandırabiliyor

LoL'ın Yeni Şampiyonu Akshan, Ölü Arkadaşlarını Canlandırabiliyor
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Akshan, LoL'ın (League of Legends) en yeni şampiyonu ve oyunda hiç kimsenin yapamayacağı bir şey yapabilir: ölen müttefikleri tekrar canlandırmak.

Akshan, LoL'ın (League of Legends) en yeni şampiyonu ve oyunda hiç kimsenin yapamayacağı bir şey yapabilir: ölen müttefikleri tekrar . Yeni şampiyon, Riot Games'in ilk çok oyunlu etkinliği olan etkinliğinin bir parçası.

Akshan, elinde kancası olan bir menzilli şampiyon ancak kitinin en ilginç kısmı W'sindeki pasif olarak gözüküyor. Bir rakip şampiyon, Akshan'ın müttefiklerinden birini öldürdüğünde, o düşman bir "hain" olarak işaretleniyor. Akshan, hayattayken işaretli hainlere karşı özel bonuslar alıyor. Akshan haini öldürürse hainin öldürdüğü tüm dostları anında canlanıyor. LoL gibi bir MOBA özelinde düşünürsek bu ÇILGINCA!

Riot, bu tür ölüme meydan okuyan bir yeteneği ilk kez LoL'da tanıtıyor ve oyunun en temel mekaniklerinden birini değiştiriyor ve bu durumun birçok oyuncu tarafından tepkiyle karşılanacağı kesin. Buna benzer yetenekler bir oyuncuyu öldükten sonra hayata döndürmek yerine ölümü önleme eğilimindeydi.

LoL'ın heyecan yaratan yeni şampiyonu Akshan'ın yetenekleri ise şu şekilde:

Pasif - Kirli Dövüş

Akshan'ın bir düşmana yaptığı her üçüncü saldırısı ya da hasar veren yeteneği anlık fiziksel hasar verir. Eğer hedef bir şampiyonsa Akshan ekstra olarak bir kalkan kazanır.

Akshan saldırdıktan sonra, daha az fiziksel hasar veren ikinci bir saldırı daha yapar. İkinci atış diğer normal saldırılar gibi iptal edilebilir. Eğer Akshan ikinci atışını iptal ederse anlık bir hareket hızı artışı kazanır.

Q - İntikam Bumerangı

Akshan fiziksel hasar veren ve isabet ettiği rakipleri açığa çıkaran bir bumerang fırlatır. Bumerangın menzili, isabet ettiği her rakiple birlikte artar. Rakipler bumerang hem giderken hem de dönerken olmak üzere toplamda iki kez hasar alabilir.

W - Görünmez Muhafız

Pasif: Rakip şampiyonlar Akshan'ın takım arkadaşlarından birini katlettiğinde hain olarak işaretlenir. Akshan bir haini öldürdüğünde ilave altın kazanır ve haintarafından katledilen tüm takım arkadaşları üslerinde dirilir.

Aktif: Akshan kısa süreliğine ya da yüzey şekillerine göre süresiz olarak kamuflaja bürünür. Bu süre boyunca Akshan hainlere çıkan yolları görebilir ve onlara doğru ilerlerken hareket hızı ve mana yenilenmesi kazanır.

E - Kahraman Sallanışı

Akshan isabet ettiği ilk yüzeye saplanan bir kanca atar. Kanca saplanmış haldeyken Akshan yeteneği yeniden kullanarak seçilen yöne doğru sallanabilir ve sallandığı esnada en yakınındaki rakibe fiziksel hasar veren mermiler gönderir. Sallandığı sırada yeteneği bir kez daha kullanarak imlecin durduğa noktaya doğru sıçrayarak son bir atış yapar.

Akshan bir rakip şampiyonu öldürürse Kahraman Sallanışı'nın bekleme süresi sıfırlanır.

R - Kısasa Kısas

Akshan bir rakip şampiyona kilitlenerek yoğunlaşır ve silahına mermi doldurmaya başlar. Sürenin sonunda veya yeteneği aktif hale getirmesinin ardından Akshan doldurulan mermileri ateşler. Mermilerin her biri isabet ettikleri ilk minyon, şampiyon ya da yapıya eksik canlarına bağlı olarak fiziksel hasar verir.

Akshan Kısasa Kısas için yoğunlaştığı ve yeteneğe başladığı esnada normal şekilde hareket etmeyi sürdürebilir ve Kahraman Sallanışı kullanabilir.

LoL'ın yeni şampiyonunun nasıl bir geri dönüş alacağı merak konusu olsa da bir çok şeyi değiştirebilmesi mümkün.

Kaynak: Turkmmo

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