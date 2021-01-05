Lokomotif, hemzemin geçitte otomobile çarptı
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Lokomotif, hemzemin geçitte otomobile çarptı

05.01.2021 19:47 | Son Güncelleme: 05.01.2021 19:51
Lokomotif, hemzemin geçitte otomobile çarptı

SİVAS'ta, hemzemin geçitte lokomotif ile otomobile çarpıştı.

SİVAS'ta, hemzemin geçitte lokomotif ile otomobile çarpıştı. Kazada yaralanan olmadı. 

Kaza, saat 18.30 sıralarında Yenişehir  Mahallesi Turgut Özal Caddesi'ndeki Türesaş Fabrikası girişindeki kontrolsüz hemzemin geçitte meydana geldi. Taşlıdere istikametinden Sivas Tren Garı'na doğru giden lokomotif, hemzemin geçitte Semanur Delice yönetimindeki 58 ACG 853 plakalı otomobile çarptı. Otomobil sürücüsü Delice kazayı yara almadan atlatırken, araçta hasar oluştu. 


Lokomotif, hemzemin geçitte otomobile çarptı
Lokomotif, hemzemin geçitte otomobile çarptı
Lokomotif, hemzemin geçitte otomobile çarptı
Lokomotif, hemzemin geçitte otomobile çarptı
Lokomotif, hemzemin geçitte otomobile çarptı
Lokomotif, hemzemin geçitte otomobile çarptı
Lokomotif, hemzemin geçitte otomobile çarptı
Lokomotif, hemzemin geçitte otomobile çarptı
Lokomotif, hemzemin geçitte otomobile çarptı
Lokomotif, hemzemin geçitte otomobile çarptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arife Defne ARSLAN

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