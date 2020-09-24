Korona kurallarını hiçe sayıp pavyonda direk dansı yaptılar
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Korona kurallarını hiçe sayıp pavyonda direk dansı yaptılar

24.09.2020 09:46 | Son Güncelleme: 24.09.2020 12:03

Ankara'da korona kurallarının hiçe sayıldığı bazı pavyonlarda eğlencenin dozunu kaçıran vatandaşlar, alkolün de etkisiyle direk dansı yaptı.

Ankara'da ruhsatlarını kafe, restoran, lokanta şeklinde değiştirerek yasak olmasına rağmen eski faaliyetlerine devam eden pavyonlar korona virüsle mücadelede kural tanımıyor. Ayrıca pavyonda alkolün de etkisiyle terlikli kişiler direk dansı yapıyor.

BAKANLIK 81 İLE GENELGE GÖNDERMİŞTİ

İçişleri Bakanlığı'nın, Covid-19 salgını süresince kapalı olması gereken gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulüplerinin ruhsatlarını kafe, restoran, lokanta vb. olarak değiştirerek eski faaliyetlerine devam etmesi üzerine harekete geçmişti. Bakanlık 81 İl Valiliğine "Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri" konulu genelge göndermişti.

GECE EĞLENCELERİ DEVAM EDİYOR

Genelgeye göre, 15 Mart 2020 tarihinden önce ruhsatı gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü olan, bu tarihten sonra ruhsatını kafe, restoran, lokanta şeklinde değiştirenlere yönelik denetimler yoğunlaştırılmıştı. Ancak Ankara'da bu kuralı tanımayan işletmeler gece eğlencesine devam ediyor.

ÖNLEMLER HİÇE SAYILIYOR

Ancak Ankara'da bu kuralı tanımayan işletmeler gece eğlencesine devam ediyor. Alkolün, fuhşun ve her türlü kötülüğün aktığı bu yerlerde koronavirüse karşı önlemler de alınmıyor. Ayrıca toplum ve genel ahlakla örtüşmeyen davranışlar da sergileniyor.

Korona kurallarını hiçe sayıp pavyonda direk dansı yaptılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAYRAM TÜRÜDÜ

Haber Yorumları (10)
MİKROP: BEHZAT CEEE EEEE EEEE
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HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR: 99 u müslüman(!) olan ülkemizin insanlarından manzaralar
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HALK: Buda birşetmi halk metrobüste , otobüste yolculuk yapıyor. Haberiniz olsun. .
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