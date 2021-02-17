Lokantalar ne zaman açılacak? Lokantalar açıldı mı?

Lokantalar açıldı mı? Lokantalar ne zaman açılacak? Lokanta ve restoranlar ne zaman açılacak? Kafeler ne zaman açılacak? Kafeler açılacak mı? Kabine toplantısı kafe ve restoranlar açılacak mı?

Vatandaşların sürekli araştırdığı ve bugün Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapacağı lokanta ve kafeler açılacak mı? Lokantalar ne zaman açılacak? Kafeler ne zaman açılacak?

LOKANTALAR AÇILIYOR MU?

Bugün yapılacak Kabine toplantısında alınan kararlar açıklanacak. Konu ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şunları dile getirdi;

"Devlet olarak hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmadık. Aşılamada 5 milyon 200 bini bulduk ve yoğun bir şekilde de kampanyamız devam ediyor. O çok büyük olduğunu söyleyenlerin falan böyle bir durumu yok ama biz başardık. Kısıtlamaların esnafımız, işçilerimiz üzerindeki yükü en aza indirmek için pek çok destek paketi açıkladık. Bugün de yine kabine toplantısındaki çalışmalarla aldığımız kararları açıklayacağız."

KAFELER AÇILACAK MI?

Tedbirler kapsamında yaklaşık üç aydır kapalı olan kafe ve restoran sahipleri sık sık sektörün zor durumda olduğunu dile getiriyor. Sağlık Bakanlığı da vaka sayılarının azaldığı illerde tedbirlerin gevşetilerek kafe ve restoranların açılabileceği bir formül üzerinde çalışıyor. Kriterlere uyan illerde kafe ve lokantalar belli şartlarda açılacak. Lokantaların kapalı bölümlerinde yüzde 30, açık alanlarında yüzde 50 kapasite ile müşteri kabul edilecek. Kapalı alanlarda oturmaya süre sınırı getirilecek. Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre bu sürenin 45 dakikayı aşmayacağı ifade ediliyor. Uzmanlar süreyi daraltarak, virüsün bulaştırma ihtimalinin de düşürüleceğini dile getiriyor.