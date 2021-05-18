Lokantalar kapalı olunca cami bahçeleri açık hava lokantasına döndü
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Lokantalar kapalı olunca cami bahçeleri açık hava lokantasına döndü

İhlas Haber Ajansı / ELİFNAZ ALTÜRK - Haberler | Sağlık

Lokantalar kapalı olunca cami bahçeleri açık hava lokantasına döndü Paket yemeğini alan açık alanlardaki ağaç altlarını mesken tuttu Camii bahçesindeki yiyecek atıkları çöplüklerden taştı Antalya'da 17 günlük tam kapanma sonrası kendilerini sokağa atan vatandaşlar, yeme-içme yerlerinde oturma...

Lokantalar kapalı olunca cami bahçeleri açık hava lokantasına döndü

Paket yemeğini alan açık alanlardaki ağaç altlarını mesken tuttu

Camii bahçesindeki yiyecek atıkları çöplüklerden taştı

ANTALYA - Antalya'da 17 günlük tam kapanma sonrası kendilerini sokağa atan vatandaşlar, yeme-içme yerlerinde oturma izni olmadığı için camii bahçelerine akın etti. Gel-al servisi ile yiyeceklerini işletmelerden alan vatandaşlar, cami bahçesini adeta mesire alanına çevirdi. Camii bahçesinde oluşan yiyecek artıkları ise çöplüklerden taştı. Kentin işlek caddelerinden Kapalı Yolda da oluşan kalabalık koronaya davetiye çıkardı. Tam kapanma sonrası dışarıya çıkan vatandaş Mustafa Paksoy ise, "Ben dahil bütün Antalya çarşıya dökülmüş durumda" dedi.

Tam kapanma sonrası kendilerini sokağa atan vatandaşlar, sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal etti. Yeme içme yerlerinde oturma izni olmadığı için gel al servisi ile yiyeceklerini alanlar, Murat Paşa Camii bahçesini adeta mesire alanına çevirdi. Camii bahçesinde oluşan kalabalık, korona virüse davetiye çıkartırken oluşan yiyecek artıkları çöplüklerden taştı.

Öte yandan kentin işlek caddelerinden kapalı yolda da oluşan kalabalık, 17 günlük tam kapanmada alınan önlemleri hiçe saydı. Bazı mağazaların önünde metrelerce kuyruk oluştu. Sosyal mesafe kuralının da yok sayıldığı caddede bazı vatandaşlarında maskesiz dolaştığı görüldü.

"Ben dahil bütün Antalya çarşıya dökülmüş durumda"

Kendisi dahil tüm Antalya'nın dışarı çıktığını söyleyen vatandaş Mustafa Paksoy, " 17 günlük tam kapanma sonrasında ben dahil olmak üzere insanlar dışarıya çıktı. Kapanma sonrası oluşan kalabalıktan dolayı 17 gün evde olmanın bir işe yaradığını düşünmüyorum. Kapanma öncesinde de birçok kişi dışarıdaydı. Ben dahil bütün Antalya çarşıya dökülmüş durumda" diye konuştu.

Lokantalar kapalı olunca cami bahçeleri açık hava lokantasına döndü
Lokantalar kapalı olunca cami bahçeleri açık hava lokantasına döndü
Lokantalar kapalı olunca cami bahçeleri açık hava lokantasına döndü
Lokantalar kapalı olunca cami bahçeleri açık hava lokantasına döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ELİFNAZ ALTÜRK

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