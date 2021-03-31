Lokantalar açıldı, müşteri bekliyor
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Lokantalar açıldı, müşteri bekliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Lokantalar açıldı, müşteri bekliyor

Türkiye genelinde lokanta ve kafelerin yüzde 50 kapasite açılmasının ardından Konya'da esnaf müşterilerini bekliyor.

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Türkiye genelinde lokanta ve kafelerin yüzde 50 kapasite açılmasının ardından Konya'da esnaf müşterilerini bekliyor. Tedbirleri alarak iş yerlerini açan esnaf, vatandaşların kurallara uyarak rahatlıkla lokanta ve kafelere gelebileceklerini söyledi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi aylar sonra Konya'da da lokanta, kafe ve benzeri işletmeler tekrar yüzde 50 kapasite şartı ile tekrar açıldı. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilerek açılan işletmeler müşteri bekliyor. Esnaf ise vatandaşların lokanta ve kafelerin açıldığından habersiz olduğunu belirtti.

Döner ustası Çetin Varış, "İşler geçen haftayla aynı, hiçbir değişiklik olmadı. Vatandaşların çoğunun haberinin olduğunu zannetmiyoruz. Çoğunun normalleşmeden haberi yok. Vatandaşlarımızı bekliyoruz. Sosyal mesafe kuralına uyarak hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Lokantacı Hasan Gürbüz ise, "Dükkanlar açıldı, yasaklar kalktı. Çoğunun haberi yok herhalde. Çoğu müşteriyi paket alırken dışardan içeri alıyoruz. Yasaklar kalktı herkes içerde oturabilir. Maske ve mesafeye dikkat edildiği sürece bir sıkıntı olmaz. Şurada 8-10 gün daha çalışırız sonrasında Ramazan ayında tekrar kapanıyor. Sonrasına bakacağız inşallah" dedi.

Dönerci Levent Kurt da, dün iş yerlerini açtıklarını belirterek, "İş bekliyorduk ama kimsenin haberi mi yok bilemedik, işlerimiz yok" şeklinde konuştu. - KONYA

Lokantalar açıldı, müşteri bekliyor
Lokantalar açıldı, müşteri bekliyor
Lokantalar açıldı, müşteri bekliyor
Lokantalar açıldı, müşteri bekliyor
Lokantalar açıldı, müşteri bekliyor
Lokantalar açıldı, müşteri bekliyor
Lokantalar açıldı, müşteri bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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