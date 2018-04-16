Litvanyalı Jurgita Müslüman Oldu

Litvanya uyruklu Jurgita Kerbelyte, düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman olarak 'Sevda' adını aldı.

Gümrük müşavirliği şirketinde çalışan Ömer Yavuz, bir ihracat işi vasıtasıyla Hristiyan olan Litvanyalı Tasarım Mühendisi Jurgita Kerbelyte ile tanıştı. Bir süre arkadaşlık yaptıktan sonra Jurgita ve Ömer çifti evlenmeye karar vererek 22 Temmuz 2017 tarihinde dünya evine girdi. Müslümanlığı seçerek Sevda adını alan genç kadın için ihtida töreni Kayseri İl Müftülüğü'nde yapıldı. Kuranı Kerim'in okunmasıyla başlayan törende İl Müftüsü Şahin Güven, Sevda Yavuz'a İslamiyet ve Müslümanlık hakkında bilgiler verdi. Törende Müftü Güven'in söylediklerini tekrarlayan Sevda, kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Sevda, ihtida belgesini Müftü Güven'in elinden aldı. Müftü Güven Sevda'ya; "Artık dünyadaki tüm Müslümanların kardeşisin" dedi.

"Müslüman olmayı çok istiyordum"

Müslüman olmayı çok istediğini ifade eden 28 yaşındaki Sevda Yavuz, "Neden ben Müslüman oldum, "Buraya geldiğimde Kuran okumaya başladım. Gördüm, Kuran çok güzel. Biliyorum Allah bir, benim için de çok önemli. Müslüman olmayı çok istiyordum. Şimdi artık ben Müslümanım" diye konuştu. Eşi Ömer Yavuz da, "Elhamdülillah, çok şükür Müslüman oldu" ifadelerini kullandı.

Törenin sonunda İl Müftüsü Şahin Güven, Sevda Yavuz'a Kuranı Kerim hediye etti. - KAYSERİ