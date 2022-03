Little Nightmares 2 sistem gereksinimleri neler? Kaç GB?

Şeytani radyo dalgalarına maruz kalınmış dünyada minik boylu karakterimiz Mono'nun aksiyon ve korku dolu macerasında şeytani radyo dalgaların kaynağını keşfetmek için yola koyuluyoruz. Bu yola koyulmadan önce bilgisayarınızın Little Nightmares 2'nin minimum sistem gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını öğrenmeniz gerekmektedir. Peki, Little Nightmares 2 sistem gereksinimleri neler? Little Nightmares 2 Enchanced sistem gereksinimleri neler? Little Nightmares 2 kaç GB? İşte detaylar…

Little Nightmares 2 sistem gereksinimleri, oyunu yüklemek için en az 5 GB depolama alanı gerekmektedir. Oyunu çalıştırmak için en az 4 GB RAM'e ihtiyacınız olacak. Oynayabileceğiniz en ucuz ekran kartı AMD Radeon HD 7850'dir. Ayrıca Little Nightmares II'yi en yüksek ayarlarda çalıştırmak için AMD Radeon HD 7870 önerilir. Little Nightmares 2 PC gereksinimleri, Intel Core i5-2300 işlemciye eşdeğer bir minimum işlemci isterken, çalıştırmak için Intel Core i7-3770 işlemcisi önerilir.

Little Nightmares II, Windows 10 ve üzeri PC sisteminde çalışmaktadır.

Little Nightmares 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-2300 | AMD FX-4350

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 570, 1 GB | AMD Radeon HD 7850, 2 GB

DirectX: Sürüm 11

Little Nightmares 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-3770 | AMD FX-8350

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 760, 2 GB | AMD Radeon HD 7870, 2 GB

DirectX: Sürüm 11

Little Nightmares 2 Enchanced Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-8400 veya AMD Ryzen 5 1600

Bellek: 8 GB RAM

Grafik: Nvidia GeForce RTX 2080, 8 GB veya AMD RX 6800

Little Nightmares 2 Kaç GB?

Little Nightmares 2'yi oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 10 GB boş alan gerekmektedir.