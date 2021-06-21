Litros Sanat'ın 'İstanbul Boğazı' temalı yeni sayısı çıktı
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Litros Sanat'ın 'İstanbul Boğazı' temalı yeni sayısı çıktı

Litros Sanat'ın 'İstanbul Boğazı' temalı yeni sayısı çıktı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

Litros Sanat, 'İstanbul Boğazı' temalı 11'inci sayısı çıktı.

Litros Sanat, 'İstanbul Boğazı' temalı 11'inci sayısı çıktı. Litros Sanat'ın bu sayısında denizlerdeki müsilaj felaketinden hareketle yaşananların kültür sanat alanına olan yansıması çok yönlü bir şekilde ele alınıyor.

'Boğaziçi edebiyatımıza ilham verecek mi?' başlıklı dosya haberde,  Prof. Dr. Hüsrev Hatemi, Mustafa Kutlu, Nurettin Durman ve Özcan Ünlü 'nün görüşlerine yer veriliyor. Ayrıca Marmara Denizi'nin karşı karşıya olduğu müsilaj tehdidini aylar öncesinde yaptığı dalışlarda tespit eden su altı yönetmeni Özgür Sait Gedikoğlu ile yapılmış bir röportaj da okurun ilgisine sunuluyor.

YOLU BOĞAZ'DAN GEÇEN FİLMLER

Litros Sanat'ın bu sayısında Yaren Leylek ile Adem amcanın buluşma anını ölümsüzleştiren doğa fotoğrafçısı ve kuş gözlemcisi Alper Tüydeş röportajı yer alıyor. Röportajda Tüydeş'in sanat serüveni ve müsilaj konusuna ilişkin görüşleri ortaya konuyor.  Gazetede yer alan "Yolu Boğaz'dan geçen filmler" başlıklı haberde ise sinemada İstanbul Boğazı'nın başrolde olduğu yapımlar ele alınıyor. Gazetenin kitaplık köşesinde ise İstanbul Boğazı'nı konu alan eserler okurun ilgisine sunuluyor.

Gazetenin bu sayısında İstanbul'a olan sevgisiyle tanınan şair ve yazar Yahya Kemal Beyatlı'nın portresine yer veriliyor. Ayrıca 90'dan fazla ülkede binlerce öğrencisi bulunan ve İslami geometrik desenler eğitimi veren Samira Mian ile yapılmış bir söyleşi de okura farklı bir pencere sunuyor.

Litros Sanat'ın ayaküstü köşesinde ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil ile yapılmış kısa bir söyleşi gazete sayfaları arasındaki yerini alıyor.

Litros Sanat'ta yazar Sadık Yemni "Kutuplarda Demli Karadeniz Çayı ve Ayın Arka Yüzünde Türk Kahvesi 1", yazar Naime Kovan Genç Hikayeciye Yol İşaretleri-1" ve yazar Merve Uygun ise "Denizin Düşündürdükleri" başlıklı yazılarıyla okurla buluşuyor.

Güncel haberlerle zenginleştirilmiş Litros Sanat, internet sitesi üzerinden indirilebileceği belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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