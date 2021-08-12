Liste Geri GÜNCEL EFELER TARİHİ YAPILARIN BAKIMINI SÜRDÜRÜYOR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Liste Geri GÜNCEL EFELER TARİHİ YAPILARIN BAKIMINI SÜRDÜRÜYOR

Liste Geri GÜNCEL EFELER TARİHİ YAPILARIN BAKIMINI SÜRDÜRÜYOR
Habermetre - Haberler | Toplum

Efeler Belediyesi ilçedeki rutin olarak sürdürdüğü çalışmaların yanı sıra, kentteki tarihi yapıların bakımı ve çevre düzenlemelerini de büyük bir titizlikle gerçekleştiriyor.

Efeler Belediyesi ilçedeki rutin olarak sürdürdüğü çalışmaların yanı sıra, kentteki tarihi yapıların bakımı ve çevre düzenlemelerini de büyük bir titizlikle gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda kolları sıvayan Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Başkan Mehmet Fatih Atay'ın talimatıyla Köprülü Veysipaşa Mahallesi'nde bulunan Alihanoğlu İsmail Türbesi'nde çalışma gerçekleştirdi. Türbe bahçesinde çim biçme, yabani ot temizliği gibi işleri hızla tamamladı.

ALİHANOĞLU İSMAİL TÜRBESİ

Halk arasında "Alihan Baba Türbesi" olarak bilinen Alihanoğlu İsmail Türbesi, Köprülü-Veysipaşa Mahallesi, 1606 Sokak'ta bulunuyor. Yapı, Aydınoğulları Beyliği Dönemi'ne ait tek türbe örneği olması bakımından önem taşıyor. Mimari ve süsleme özellikleri, mezar taşlarındaki tarihler dikkate alındığında türbenin 1381 yılı öncesinde yapımına başlandığı tahmin ediliyor.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mahmut Özer Tanju Özcan Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Yusuf Güney Haluk Levent Demet Akalın
Spor Sergen Yalçın Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Rachid Ghezzal Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Liste Geri GÜNCEL EFELER TARİHİ YAPILARIN BAKIMINI SÜRDÜRÜYOR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 17:34:24. #1.16#

title