Liselerarası Ödüllü Film Yarışması

Mustafakemalpaşa Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü, lise öğrencilerinin 'Değerlisiniz' konulu kısa film yarışması düzenliyor.



Adalet, dostluk, yardımseverlik gibi temel insani değerlere dikkat çekmek maksadıyla projelendirilen ödüllü kısa film yarışmasının tanıtımı Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı.



Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, Başkan Yardımcısı Mustafa Eren, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı tanıtım toplantısında yarışmanın şartnameleri hakkında bilgiler verildi.



Sadi Kurtulan, yarışmanın, sinema sanatında özgün fikirleri olan öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe dökmelerine zemin hazırlayacağını, bunun yanı sıra geçmiş ve bugün arasında bağlantı kuran zengin insani değerlerin birikimine katkı sağlayacağını belirtti.



Kurtulan;"Biz böyle güzel bir fikrin dışında olamayız. Sahip olduğumuz değerleri farklı araçlarla, farklı gözlerle özümsemeye ve topluma yaymaya ihtiyacımız var. Bizim neslimiz, yokluğun sınavıyla bugünlere geldiler. Onları bugüne taşıyan ve kültürümüzün mihenk taşı olan değerlerin bizim genlerimizde olduğuna inanıyorum. Asıl olan öğretmenimizin, anne ve babamızın bize aşıladığı değerleri geleceğe taşımaktır. Bu konuda yapılacak her çalışmanın yanında olmaya, eğitim camiasına destek vermeye devam edeceğiz"dedi.



Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe ise öğrencilerin araştırmacı, entelektüel merak sahibi, yenilikçi ve ekip çalışması yapabilecek vasıflarını ön plana çıkarmak fikrinden doğan yarışmanın teknoloji dünyasında insani değerlere vurgu yapacağını söyledi.



Yarışmaya katılmak isteyen liseliler, internetten yapacakları başvurunun ardından eserlerini 20 Nisan tarihine kadar Milli Eğitim Müdürlüğü'ne elden teslim edebilecek.



Mustafakemalpaşa'daki bütün resmi ve özel liselere açık olan yarışmada, jenerik dahil 2 ile10 dakika arasında olan kurmaca, deneysel ve animasyon filmler yarışacak. Senaryoda özgünlük, çekim tekniği, kurgu ve görsellik gibi kriterlerin değerlendirileceği yarışmada dereceye giren filmler için mayıs ayında gala ve ödül töreni düzenlenecek. - BURSA