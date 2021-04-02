Lise sınavları ne zaman? Lise sınavları iptal olacak mı? Ortaokul, ilkokul yazılı sınavları

Lise sınavları ne zaman? Lise sınavları iptal olacak mı sınav tarihlerinin yaklaşması ile gündeme geldi. Yüz yüze sınavların yapılıp yapılmayacağı bir süredir gündemdeydi. "Yerinde karar" uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edileceği açıklanmıştı. Lise sınavlarının detayları kabine toplantısı ardından belli oldu. Peki, Lise sınavları ne zaman? lise sınavları iptal olacak mı? Ortaokul, ilkokul yazılı sınavları

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, liselerde yüz yüze eğitim ve yüz yüze sınavlarla ilgili detaylara yer verildi. Lise sınavları ne zaman? Lise sınavları iptal olacak mı? Ortaokul, ilkokul yazılı sınavları

LİSE SINAVLARI NE ZAMAN?

Eğitimde "yerinde karar" uygulaması kapsamında 1 Mart 2021 Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşmış olduğumuz kriterler doğrultusunda, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edilecektir.

Bu kapsamda tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecektir.

Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarda yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş, risk durumu haritasına bağlı olarak valilikler koordinasyonundaki İl Hıfzısıhha Kurulu kararları doğrultusunda il bazlı olarak uygulanacaktır.

Valilikler, İl Hıfzıssıhha Kurulları ile farklı bir karar almadıkça okullarımız mevcut durumlarını koruyarak yüz yüze eğitime devam edecekler.

Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilecektir.

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir.

Mesleki Açık Öğretim Lisesi ile Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine 1 Mart 2021 Pazartesi günü kamuoyu ile paylaştığımız kriterler doğrultusunda devam edilecektir.

8. ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile takviye kurslarına cumartesi ve pazar günleri de dâhil devam edilecektir.

Okullardaki sınav uygulamaları ise açıklanan takvim doğrultusunda devam edecektir.

Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecektir.

Sınav ve eğitim planlamaları nasıl yapılacak?

Lise son sınıflarda 1 Mart itibarıyla yüz yüze yapılacak dersler, öğrencilerin merkezi sınavlara ilişkin beklenti ve ihtiyaçları da dikkate alınarak, haftada en az 16, en fazla 24 saat olacak şekilde eğitim kurumu müdürlüklerince belirlenerek planlanacak.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında birinci dönem itibarıyla işletmelerde beceri eğitimine devam etmek isteyenlerle ikinci dönemde devam etmek isteyenlerin durumları değerlendirilerek, 15 Şubat Pazartesi gününden itibaren söz konusu eğitime devam etmeleri sağlanacak.

Yüz yüze eğitim ve öğretimin devam edeceği süre ile ölçme ve değerlendirme uygulamaları sürecinde barınma ihtiyacı olan öğrenciler, talep etmeleri halinde durumlarına uygun paralı/parasız yatılı olarak ilgili mevzuat hükümlerine göre okul pansiyonlarından yararlandırılacak.

Sınavlar, pansiyonu bulunan eğitim kurumlarında pansiyonda yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacak. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ile güzel sanatlar ve spor liselerinde öğrenim gören öğrencilerin barınma talepleri ise kayıtlı oldukları program türü ile alan/dalının bulunduğu okulların pansiyonlarında karşılanacak.

Yüz yüze planlanmayan 12. sınıf dersleri ile diğer sınıfların dersleri uzaktan eğitim kapsamında yürütülecek. Öğrenciler, ölçme ve değerlendirme uygulamalarında, yüz yüze ve uzaktan eğitim kapsamında işlenen derslerin tüm konularından sorumlu olacak.

Özel eğitim kurumlarındaki eğitim ve sınav süreçleri nasıl olacak?

Lise kademesinde eğitim veren tüm özel eğitim okulları ve diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında da 15 Şubat itibarıyla uzaktan eğitime, 1 Mart'tan itibaren ise haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçecek.

Bilim ve sanat merkezleri de programları dahilinde yüz yüze eğitime geçecek. Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla öğrenim gören öğrencilerin sınıf seviyelerine göre destek eğitim odası eğitim faaliyetleri yüz yüze/uzaktan başlayacak.

Yazıda, 2020-2021 eğitim öğretim yılının birinci döneminde yüz yüze yapılamayan sınavlara ilişkin bilgilere de yer verildi.

Buna göre, liselerde tüm sınıf seviyelerinde birinci döneme ilişkin yapılamayan sınavların takvimi, 1 Mart'tan itibaren 2 haftayı geçmeyecek şekilde eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulunca belirlenip planlanacak. Eğitim kurumu müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak, sınavların uygulanması sağlanacak ve birinci döneme ilişkin tüm iş ve işlemler, 19 Mart Cuma gününe kadar e-Okul sistemine işlenerek tamamlanacak.