Lise Öğrencilerinden Sosyal Medya Kanalı

CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'daki Tınaztepe Çok Programlı Lisesi'nde, genel yayın yönetmenliğinden sunuculuğuna her aşamasında öğrencilerin görev aldığı kanal, okuldaki etkinliklerin yanı sıra beldedeki gelişmelerin ele alındığı programlarla sosyal medya üzerinden yayın yapıyor.

Sinanpaşa ilçesine bağlı beldede, okulun tarih öğretmeni Muhammet Öztürk'ün öncülüğünde, görevli 20 öğrenci ile yayın hayatına başlayan ÇPAL TV, stüdyo ortamında hazırlanan haber bülteni ile okuldaki etkinlikleri ve beldedeki gelişmeleri, başta veliler olmak üzere vatandaşlara aktarıyor.

Lise müdürü Eyyüb Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmalara başlamadan önce kanalın ilkeleri, amacı, yapacağı çalışmalar ve ihtiyaç duyulan görevlerin öğrencilere anlatıldığını söyledi.

Kanal için gerekli teknik donanımın temin edilmesinin ardından görevlendirmelerin yapıldığını belirten Bayrak, "Genel yayın yönetmeni, yardımcıları, spiker, sunucu, kameraman, ışıkçı, ses kayıtçı, montajcı, teknik destekçi, arşivci, haber ve metin yazarları belirlendi. Ardından deneme çekimleri yapıldı. İlk denemelerde karşılaşılan sorunlar değerlendirildi. Daha sonra asıl çekimler yapıldı, montajlanarak yayına hazırlandı. Bunlar Youtube, Facebook gibi sosyal medya kanallarından ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden paylaşıldı." dedi.

Bayrak, öncelikli amaçlarının okuldaki etkinliklerin ailelere aktarılması olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tınaztepe dışında yaşayan hemşehrilerimiz bize ulaştı. Çok beğendiklerini söylediler. Memleketlerini izlemenin keyfini yaşadılar. İleriye dönük hedefimiz, amatör ruhumuzu kesinlikle kaybetmeden daha kaliteli malzemelerle yayınlarımız sürdürmek. Şu an kullandığımız malzemeler, kameralar, ışık, ses daha ilkel. Bunları geliştirmek mümkün. Projenin en büyük kazanımı, öğrencilerin hissettiği öz güven. Gerçekten bir ürün ortaya koyabilmek öğrenciler açısından çok önemli. 20 kişi bir araya geldi, herkes kendi görevini layıkıyla yaptı ve güzel bir sunum elde edildi. Gerçekten çok iyi noktaya ulaşıldı."

Projenin koordinatörü ve tarih öğretmeni Muhammet Öztürk de "okuldaki etkinlikleri veliler ve halka nasıl daha iyi anlatabiliriz" düşüncesiyle yola çıktıklarını aktardı.

Sosyal medyanın iletişim gücünden yararlanmaya karar verdiklerini dile getiren Öztürk, "Bunu öğrencilerimizle birlikte yapabileceğimizi düşündük. Okulumuzdaki sportif etkinliklerden belirli gün ve haftalara, deneylerden yarışmalara, okulumuza gelen yeni bir öğretmen arkadaşımıza kadar, her türlü konuyu haber formatında, röportajlarla, sosyal medya yoluyla doğru şekilde öğrencilere, halkımıza, beldemize ve Afyonkarahisar'daki eğitim paydaşlarımıza bu yayın ile aktarıyoruz." ifadelerini kullandı.

"İlk röportajlarında çok heyecanlıydılar"

Öğrencilerin sorumluluk alma becerilerinin kendilerini çok mutlu ettiğine dikkati çeken Öztürk, şöyle devam etti:

"Hepsi görev bilincinin farkında. Genel yayın yönetmenimiz, yardımcımız, ışıkçı arkadaşlarımız, kameramanlarımız var. Öğrencilerimiz stüdyo ortamını hazırlıyor. Haber metni grubumuzun yazdığı metinleri spikerimiz okuyor. Teknik elemanlarımız var. Öğretmenimiz Mehmet Erzincanlı'nın öncülüğünde öğrencilerimiz montaj yapıyor. 20 kişilik ekibimizi genişletmeyi düşünüyoruz. Diğer öğrencilerimiz de görev almak istiyor. Öğrenciler ilk röportajlarında çok heyecanlıydılar. İkinci, üçüncü röportajlarında daha öz güvenli oldular."

Çalışmanın öğrencilerde sorumluluk duygusunu arttırdığını gözlemlediklerine işaret eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Bir öğrencinin görevini yerine getirmemesinin bütün sistemin aksamasına neden olduğunun farkındalar. En önemlisi de bu heyecanı yaşayarak, işlerini severek yapıyorlar. Okuldaki bir etkinliğin önce kaydı yapılıyor. Sonra haber metni yazılıyor. Bunu spiker seslendiriyor. Stüdyo çekimleri yapılıyor. Bilgisayar bölümündeki arkadaşlarımız montajlıyor. En son sosyal medyada yayınlanıyor."

Öğrenci Sarıtaş: "Kendimi ekranda görünce mutlu oluyorum"

Öğrencilerden, ÇPAL TV spikeri Cevahir Sarıtaş, her işte olduğu gibi bu çalışmada da bazı zorluklar olduğuna değinerek, "Zorluklar olsa da bundan mutluyuz, severek yapıyoruz. Hepimiz sorumluluk sahibiyiz. İyi ki böyle bir çalışma başlatıldı. Kendimi ekranda görünce mutlu oluyorum. Ailem arkamda, beni destekliyorlar. Çevremdekilerin, 'birçok spikerden daha iyi sunuyorsun' demesi beni mutlu ediyor. Öz güvenim yükseldi." şeklinde konuştu.

Kanalın genel yayın yönetmenliğini yapan Muhammet Ahmet Yaztürk ise yayının sağlıklı şekilde yapılması için organizasyon görevini üstlendiğini ifade etti.

Görevinin sorumluluk gerektirdiğini vurgulayan Yaztürk, "Arkadaşlarımı tek tek derslerde buluyorum, görevlerini bildirip, hangi saatte neyi çekeceğimizi bildiriyorum. Hata yapanları nazikçe uyarmam gerekebiliyor. Hepsi görevini en iyi şekilde yapmaya gayret ediyor." diye konuştu.