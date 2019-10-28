28.10.2019 09:17

Lise öğrencilerinden '29 Ekim' kareografisi

Ordu Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencilerinin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırladıkları gösteriyle beğeni topladı

Yaklaşık 830 öğrencinin katıldığı ve bir haftada tamamlanan projeye okul yönetimi ve öğretmenler de büyük destek verdi

ORDU - Ordu Cumhuriyet Anadolu Lisesi tarafından, yaklaşık 830 öğrencinin katılımı ile bir hafta gibi kısa sürede hazırlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gösterisi izleyenlerin beğenisini topladı.

Ordu Cumhuriyet Anadolu Lisesi idarecileri, öğretmenleri ve öğrencilerin çalışması sonucu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için anlamlı bir projeye imza atıldı. Yaklaşık bir hafta sürede tamamlanan ve 830 öğrencinin katılımı ile hayata geçirilen projede öğrenciler ilk olarak, Türk bayrağı, vatan yazısı ve sonrasında da Ata yazılı ile birlikte sonsuzluğun sembolünü ortaya koydu. Kısa sürede ortaya çıkan ve anlam yüklü olan proje, izleyenlerden tam not aldı.

"Bir hafta gibi kısa sürede hayata geçirildi"

Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Cüneyt Solak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için büyük bir öğrenci grubu ile böyle bir etkinlik düzenleme kararı aldıklarını ifade etti. Yaklaşık 830 öğrencinin katılı ile Türk bayrağı, vatan ve Ata yazıları ile sonsuzluk sembolü yaptıklarını aktaran Solak, "Öğrencilerimiz ile gurur duyduk, çok başarılı bir etkinlik oldu. Öğretmenlerimiz ile bir araya gelip böyle bir proje yapmak istediğimizi konuştuk. Böyle bir fikir için zaten 2 yıldır bir çalışmamız vardı. Geçen yıl hayata geçmemişti ama bu yıl bunu çok kısa bir sürede gerçekleştirdik. Bir hafta gibi kısa sürede böyle bu projeyi hayata geçirdik. Bir gün içerisinde de öğrencilerimiz ile birlikte yaptığımız çekimler ve montajlar ile videoyu oluşturduk" dedi.

Projenin çok güzel olduğunu ve emeği geçen öğretmenler ile öğrencilere teşekkür de eden Müdür Yardımcısı Cüneyt Çolak, "Öğrencilerimiz bunu gerçekten kalpten yaptılar. Özellikle bayrak bizi çok duygulandırdı" diyerek Barış Pınarı Harakatı'nda görev yapan Mehmetçiklere bu çalışma ile selam gönderdiklerini belirtti.

"Öğrenciler ile iç içe anlamlı bir proje"

Cumhuriyet Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Emel Yüce, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı öğrenciler ile birlikte farklı bir şekilde kutlamak ve onların da bu duyguyu hissedebilmeleri adına farklı bir projeye imza atmak istediklerini belirterek, "Hepimiz bu etkinliğin içerisinde olursak farklı şeyler hissederiz diye düşündük. Bu sebeple de öğrencilerimiz ile birlikte böyle bir etkinlik yaptık. Çok kısa bir sürede yapılmasına rağmen bizce çok güzel oldu" şeklinde konuştu.

Okulun Beden Eğitimi Öğretmeni Fatma Kalpaklıoğlu ise savaştan bayrağı kazanmak adına kandan bayrağı oluşturduklarını, devamında vatan adını almasını sağladıklarını ve sonsuza kadar sürmesi adına böyle bir kompozisyon yaptıklarını belirterek, bütün öğrencilerin özverili bir şekilde çalıştıklarını anlattı.

Öğrenciler ise böylesine anlamlı bir projede yer almaktan dolayı gururlu ve mutlu olduklarını belirterek, öğretmenleri ve öğrencileri arkadaşların birlikte yaptıkları projenin güzel olduğunu söylediler.

Kaynak: İHA