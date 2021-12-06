Lise öğrencileri yemek yarışmasından ödüllerle döndü

DENİZLİ (İHA) - Sema Abdurrahman Karamanlıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi öğrencileri, 2. Gastro Antalya Uluslararası gerçekleşen yarışmada, yüzlerce yarışmacıyı geride bırakarak madalya kazandı.

2. Gastro Antalya Uluslararası Yemek Yarışması Antalya'da tamamlandı. Yarışmaya Denizli damgasını vurdu. Sema Abdurrahman Karamanlıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi Yiyecek - İçecek Hizmetleri Alanı öğrencilerinden Eray Korukçu, Cengizhan Karakuş, Osman Ubuz, Muammer Gelintürk, Gülsüm Cengizoğlu, Metin Birçin gümüş madalya Nehir Yılmaz ise bronz madalya kazandıYarışmada Uluslararası yarışma olması nedeniyle Denizli ilini temsil Sema Abdurahman Karamanlıoğlu Mesleki ve Teknik Anodolu lisesi öğrencileri yurtdışından gelen yabancı öğrenciler ile kıyasıya mücadele etti.

Öğrenciler yarışmada yabancı ve Türk jürilerinden oluşan alanında uzman şefler karşısında ter döktü. Yarışmaya katılan öğrenciler ödüllerini alarak Denizli'ye döndü. - DENİZLİ