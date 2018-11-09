Linet'ten Tartışma Yaratacak Açıklama: Playback Yapan Sanatçı Haram Yer

Linet'ten Tartışma Yaratacak Açıklama: Playback Yapan Sanatçı Haram Yer

Ünlü şarkıcı Linet, sahnede şarkı söylüyormuş gibi rol yapan meslektaşlarını hedef alarak, "Playback yapan sanatçılar haram para kazanıyor." dedi.

Linet'ten Tartışma Yaratacak Açıklama: Playback Yapan Sanatçı Haram Yer

Linet, sahnede şarkı söylüyormuş gibi rol yapan meslektaşlarını hedef alarak, "Playback yapan sanatçılar haram para kazanıyor." dedi.

Linet

"DEMET AKALIN PLAYBACK İŞİNİN PİRİ"

"Playback yapan sanatçılar haram para kazanıyor" diyen Linet, bu sözleriyle müzik dünyasında tartışma yarattı. Aynı konuyla ilgili daha sonra Işın Karaca'ya fikri soruldu. Işın Karaca, tam olarak Linet gibi düşünmediğini belirtti ama bir konuda ona hak verdi: Playback yapmak kolaya kaçmaktır. Işın Karaca, ardından yeni bir kavganın pimini çekip başka bir arkadaşının eline bıraktı: Playback işinin piri Demet Akalın'dır.

Işın Karaca
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