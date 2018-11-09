Linet'ten Tartışma Yaratacak Açıklama: Playback Yapan Sanatçı Haram Yer
Ünlü şarkıcı Linet, sahnede şarkı söylüyormuş gibi rol yapan meslektaşlarını hedef alarak, "Playback yapan sanatçılar haram para kazanıyor." dedi.
Linet, sahnede şarkı söylüyormuş gibi rol yapan meslektaşlarını hedef alarak, "Playback yapan sanatçılar haram para kazanıyor." dedi.
"DEMET AKALIN PLAYBACK İŞİNİN PİRİ"
"Playback yapan sanatçılar haram para kazanıyor" diyen Linet, bu sözleriyle müzik dünyasında tartışma yarattı. Aynı konuyla ilgili daha sonra Işın Karaca'ya fikri soruldu. Işın Karaca, tam olarak Linet gibi düşünmediğini belirtti ama bir konuda ona hak verdi: Playback yapmak kolaya kaçmaktır. Işın Karaca, ardından yeni bir kavganın pimini çekip başka bir arkadaşının eline bıraktı: Playback işinin piri Demet Akalın'dır.
YORUMLAR (20)
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işi saz söz müzik olanın hangisi helalmişCevap Yaz Yayından Kaldır
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Başımıza Nihat hatipoğlu kesilmeCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Sana mı düştü kimin haram yediğini söylemek?!!Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Linet hanım herkesin sesi sizinki kadar gür degilCevap Yaz 2 Yayından KaldırANTEPLİ ARİSTO: HE ANASI DOGRU SÖYLÜN SEN . . . . SES DEDİGİN AT GİBİ GÜR OLMALI . . . BU ARADA MERABA BEN ARİSTO. . . . ::))))))1 1 Yayından Kaldır