Liman - Hal Kavşağı'nda Sona Gelindi

Eski Kalkınma Bakanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Liman-Hal Köprülü Kavşak Projesi'nde sona geldiklerini belirterek, "İnşallah önümüzdeki günlerde açacağız. Mersin trafiği büyük ölçüde rahatlatacak. O zaman kuyruklar oluşturan tırları da görmeyeceğiz" dedi.

Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su ile birlikte Liman - Hal Köprülü Kavşak çalışmalarını yerinde inceledi. Yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar ile ilgili bilgi alan Elvan, köprünün tamamlandığını, sadece korkuluk ve asfaltlama çalışmalarının kaldığını söyledi.

"Önümüzdeki günlerde açılacak"

Kavşağın çok yakında hizmete gireceğini vurgulayan Elvan, "Bildiğiniz gibi bu köprülü kavşak bin metre uzunluğunda. Bunun devamında da 2 kilometrelik kısmı 8 şeritli yol haline getiriyoruz. Çalışmalar hemen hemen tamamlandı. Köprünün tamamı bitti. Şuanda korkulukların monte edilmesi söz konusu ve bir de köprü çıkışının bazı bağlantı yolları ve asfaltları kaldı. İnşallah önümüzdeki günlerde Liman ve Hal Kavşağının açılışını gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

"4 şeritli yol 8 şeride çıkartıldı"

Projenin Mersin için çok önemli bir yatırım olduğunu kaydeden Elvan, "Devasa bir köprülü kavşak inşa ettik. Özellikle liman bölgesinin trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak bir kavşak. Bu yolumuz 2 gidiş 2 geliş 4 şerit halinde çalışıyordu. Bunu 8 şeride çıkarıyoruz ve hiç bir ışığa uğramadan 1 kilometrelik kesimi geçmiş oluyoruz. 8 şerit halinde yolumuz bundan sonraki süreçte Kazanlıya kadar devam edecek. Kazanlıdan sonrası içinde ihalesi yapılacak ve Adana'ya kadar D-400 karayolumuzu 8 şeride çıkaracağız. Artık tırların uzun kuyruklar oluşturduğunu görmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Maliyetine 10-15 alt-üst geçit yapılır"

Kavşağın sıradan bir köprülü kavşak olmadığını aktaran Elvan, "Teknik yönünden baktığımızda oldukça farklı bir metot kullanıldı. Germe yöntemi denilen bir yöntem kullanıldı. Bu köprünün maliyetine kent merkezlerinde 10-15 alt geçit üst geçit yapabilirsiniz. O derece büyük bir köprülü kavşak" şeklinde konuştu. - MERSİN