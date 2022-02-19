LİKYA YOLU'NUN EN GÜZEL ROTALARINDAN BİRİ

?LİKYA Yolu'nun Demre Belören Köyü ile Myra Antik Kenti arasındaki rota, doğaseverlerin yeni gözdesi oldu. Her hafta sonu yüzlerce ziyaretçinin tercihi olan rota, doğa ve tarihle iç içe unutulmaz bir yürüyüş sunuyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinden başlayarak Antalya'ya kadar uzanan ve tarihte Likya olarak adlandırılan Teke Yarımadası'ndaki patikalardan bir kısmının işaretlenip haritalanmasıyla oluşturulmuş ünlü yürüyüş rotası 'Likya Yolu?, her mevsim doğaseverlerin ilgi odağında yer alıyor. Likya Yolu'nun Demre ilçesi Belören Köyü ile Myra Antik Kenti arasındaki 10 km'lik rota ise yürüyüşçülere doğanın ve tarihin içinde unutulmaz bir yolculuk yaşatıyor.

Antalya'ya 162 km uzaklıktaki Belören Köyü'nden Demre Çayı'nın getirdiği alüvyonların oluşturduğu delta üzerine kurulan Myra Antik Kenti arasındaki rotada doğaseverler, hem doğanın muhteşem güzellikleri hem de tarihi MÖ 3'üncü binlere kadar uzanan Myra'nın gizemli tarihiyle unutulmaz bir gün yaşıyor.

Profesyonel dağcı ve rehber Cuma Gök, Likya Yolu'nun bu bölümünde yaptıkları yürüyüşe pek çok doğaseverin ilgi gösterdiğini belirtirken, Antalya'ya yakınlığının da tercih nedenlerinden biri olduğunu söyledi. Hafta sonları günübirlik yürüyüş yaptıkları rotada Demre'nin doğal güzellikleriyle birlikte ünlü Myra Antik Kenti'ni de ziyaret ettiklerini ifade eden Gök, bu rotanın yılın her mevsimi ilgi gördüğünü kaydetti.