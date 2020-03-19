Likya Yolu'nda kaybolan gençler 6 gün sonra bulundu
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Likya Yolu, Beldibi, Antalya, 3. Sayfa

Likya Yolu'nda kaybolan gençler 6 gün sonra bulundu

Antalya'da Likya Yolu yürüyüşüne çıkan ve 5 gün kendilerinden haber alınamayan Hasan Atılgan ve Kazak arkadaşı Alan Shayanov 6. günde bulundu.

19.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:01
Likya Yolu'nda kaybolan gençler 6 gün sonra bulundu

Antalya'da Likya Yolu yürüyüşüne çıkan ve 5 gün kendilerinden haber alınamayan Hasan Atılgan ve Kazak arkadaşı Alan Shayanov 6. günde bulundu. 3 gündür tüm aramalara rağmen ulaşılamayan gençlerin, Göynük Kanyonu'ndan Kemer'in Beldibi Mahallesi'ne inerek evlerine döndükleri öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Hasan Atılgan ve Alan Shayanov 13 Mart Cuma günü Atılgan'ın Konyaaltı Mahallesi'ndeki evinden Likya Yolu'nu izleyerek Olimpos'a gitmek üzere ayrıldı. En son 15 Mart Pazar günü babası Aziz Atılgan'a mesaj atan Hasan Atılgan ve arkadaşından haber alınamadı. Baba Aziz Atılgan'ın durumu jandarmaya bildirmesi üzerine Jandarma Arama Kurtarma timi Konyaaltı Mahallesi'ne bağlı Hisarçandır bölgesinde ve Likya Yolu güzergahında arama çalışmalarına başladı.

Kaybolan gençler ise geri dönüş yolunu bulmak için çabalarken, Kazakistan uyruklu Alan Shayanov yorgun düştü. Arkadaşını bırakıp yardım bulmak için yola çıkan Hasan Atılgan, yine yolunu kaybedip iki gün dolaştıktan sonra arazide çalışma yapan Devlet Su İşleri (DSİ) çalışanlarına rastladı. DSİ çalışanlarıyla birlikte Beldibi'ne inen ve Jandarma Karakolu'na ulaşan Hasan Atılgan, arkadaşı Alan'ın yerini tarif etti ve bu genç de jandarma tarafından kurtarıldı.

Baba Aziz Atılgan, oğlu Hasan Atılgan evine döndükten sonra yaptığı paylaşımda, "Allah'ıma çok şükür oğlum bulundu" ifadelerini kullandı - ANTALYA

Kaynak: İHA

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