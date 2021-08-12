Life is Strange: Remastered Collection'ın çıkış tarihi 2022 yılına ertelendi
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Life is Strange: Remastered Collection'ın çıkış tarihi 2022 yılına ertelendi

Life is Strange: Remastered Collection'ın çıkış tarihi 2022 yılına ertelendi
Playerbros - Haberler | Gamegar

30 Eylül 2021 tarihinde piyasaya sürülmesi beklenen Life is Strange: Remastered Collection'ın çıkış tarihi 2022 yılına ertelendi. Square Enix'in yayıncılığını üstlendiği macera-bulmaca türünün merakla beklenen oyunlarından biri olan Life is Strange: Remastered Collection Steam'de 250, Xbox ve PS Store'da 285 TL'den ön siparişe açılmış durumda. Life is Strange geliştirme ekibi tarafından yapılan açıklama şu şekilde: […]

30 Eylül 2021 tarihinde piyasaya sürülmesi beklenen Life is Strange: Remastered Collection'ın çıkış tarihi 2022 yılına . Square Enix'in yayıncılığını üstlendiği macera-bulmaca türünün merakla beklenen oyunlarından biri olan Life is Strange: Remastered Collection Steam'de 250, Xbox ve PS Store'da 285 TL'den ön siparişe açılmış durumda.

Life is Strange geliştirme ekibi tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Merhaba Life is Strange fanları! Yaklaşan çıkış tarihlerimizle alakalı sizler için bazı önemli duyurularımız var. 10 Eylül'de Life is Strange: True Colors'un çıkmasından sonra Steph Gingrich'in başrolde olduğu Life is Strange: Wavelengths indirilebilir içeriğinin 30 Eylül'de yayınlanacağını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. 

Fakat, dünya genelinde etkili olan pandeminin getirdiği zorluklar nedeniyle Life is Strange: True Colors ile Life is Strange: Remastered Collection'ın çıkış tarihleri arasında ekibimize daha fazla zaman vererek onlar üzerindeki ek baskıyı hafifletmek istiyoruz. Bu nedenle, PC, PlayStation, Xbox, Stadia ve Switch gibi tüm platformlar için Life is Strange: Remastered Collection'ın çıkışını 2022'nin başına kadar erteleme kararı aldık."

Kaynak: Playerbros

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