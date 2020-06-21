Libya'dan Hükümeti'nden Sisi'nin askeri müdahale tehdidine yanıt: Savaş ilanı olarak görüyoruz Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin "Sirte ve Cufra kırmızı çizgimizdir" diyerek bölgeye yönelik operasyon sinyali vermesinin apaçık bir savaş ilanı olduğunu açıkladı.

Libya hükümeti, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Libya'ya yönelik askeri müdahale tehdidi içeren beyanlarını, Libya'nın içişlerine karışma ve "savaş ilanı" olarak gördüğünü açıkladı.

Libya Hükümeti Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Libya'nın egemenliğine tecavüz ve içişlerine karışma anlamına gelen, Mısır Cumhurbaşkanı'nın Libya'daki darbecileri, milisleri ve paralı askerleri desteklemesi yönündeki açıklamaları kabul edilemez. Bunlar düşmanca adımlar ve içişlere açık bir müdahale ve savaş ilanı olarak görülür." ifadeleri yer aldı.

"LİBYA DEVLETİNİN TEK MEŞRU TEMSİLCİSİYİZ"

Sisi'nin Libya ile askeri anlaşmaya varma yönündeki ifadelerine işaret edilen açıklamada, "Hükümetin Libya devletinin tek meşru temsilcisi olduğu ve anlaşmalarının, ittifaklarının biçim ve türünü tek başına belirleme hakkına sahip olduğunu hatırlattığı" aktarıldı.

Libya Hükümeti, kendilerinin bu sürece kadar hep siyasi çözüm çağrısı yaptığını, ancak ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ve destekçilerinin başkente yönelik saldırı başlattığını, birçok ülkenin de bu süreçte Hafter'in ihlallerine ve suçlarına karşı izleyici kaldığını vurguladı.

Hafter'in yenilgiye uğratılmasının ardından bu ülkelerin "siyasi çözüm ve diyalog" sözleri etmeye başladığını aktaran Libya Hükümeti, şimdi bu ülkelerin de askeri müdahale tehdidinde bulunduğuna işaret etti.

"LİBYA'NIN TAMAMI KIRMIZI ÇİZGİDİR"

Libya Hükümeti açıklamasında, "Libya'nın tamamı kırmızı çizgidir ve kırmızı çizgiler alevli açıklamalarla değil şehitlerin kanıyla çizilir." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, Sirte vilayetinin 2016 yılında DEAŞ terör örgütünden yüzlerce can kaybı ve binlerce yaralıya mal olarak temizlendiğine işaret eden ve bu ülkelerin "Sirte kurtarılırken nerede olduğu" sorusunu yönelten Libya hükümeti, ülkenin tamamında meşru otoriteyi tesis etmek için askeri operasyonların zamanının ve mekanının ancak kendileri tarafından belirlenebileceğini vurguladı.

Libya Hükümeti, uluslararası toplumu bu gerilim karşısında sorumluluklarını üstlenmeye davet ederek, tarafsız biçimde Libyalıları bir araya getirebileceği zaman bir arabuluculuk girişimini memnuniyetle karşılayacaklarını da belirtti.

"ÜLKEMİZİN İÇİŞLERİNE APAÇIK MÜDAHALEDİR"

Öte yandan, Libya ordusuna bağlı Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, Sisi'nin tehditlerine yönelik yaptığı açıklamada, "Sisi'nin, kendi tabiriyle Sirte ve Cufra'nın kırmızı çizgisi olduğunu söylediği açıklamalar, ülkemizin iç işlerine apaçık müdahaledir. Bunu Libya'ya yapılmış açık bir savaş ilanı sayıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

SİSİ, LİBYA İÇİN OPERASYON SİNYALİ VERMİŞTİ

Sisi, bugün Mısır'ın batısında Mısır Hava Kuvvetleri birliklerini ziyareti sırasında ordu güçlerine hitap ederek, "Mısır ordusunun, gerek duyulması halinde ülke sınırları dışında askeri bir görevde bulunabileceği" mesajını vermişti. "(Libya'nın sahil kenti) Sirte ve (güneyindeki askeri üsse sahip) Cufra (kentleri) kırmızı çizgidir. Libya'yı Libyalılardan başkası savunmayacaktır. Yardım etmeye ve destek vermeye hazırız." ifadelerini kullanan Sisi, askerlere, "Sınırlarımız içinde veya gerekirse sınırlarımızın dışında herhangi bir görevi yerine getirmek için hazırlıklı olun." demişti.