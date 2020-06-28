Libya ordusu: Sirte ve Cufra'yı paralı askerlerden temizlemek zorunluluk oldu
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Libya ordusu: Sirte ve Cufra'yı paralı askerlerden temizlemek zorunluluk oldu

Libya Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, Sirte ve El-Cufra kentlerinin, Rus paralı askerlerinden temizlenmesinin zorunluluk haline geldiğini söyledi.

28.06.2020 00:13 | Son Güncelleme: 28.06.2020 00:54

Kununu, Libya ordusu tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu basın birimi tarafından yayımlanan yazılı açıklamasında, "Başkent Trablus'tan ve Terhune'den çıkarılan suç unsurları ve Rus paralı askerlerinin odak noktası haline gelen Sirte, ülkemizde barış ve güvenlik bakımından en tehlikeli yer haline geldi." ifadesini kullandı.

Wagner paralı askerlerinin, Cufra üssü ve havaalanını güneydeki petrol sahalarını kontrol altına almak için bir komuta merkezine dönüştürdüğünü aktaran Kununu, şunları kaydetti: "Sirte ve Cufra'nın, Rus paralı askerlerinden ve suç unsurlarından temizlenmesi her zamankinden daha zorunlu hale geldi. Barış yaparak ya da silah gücüyle bu kentleri kurtarmaya kararlıyız."

İSİM VERMEDEN SİSİ'YE MESAJ VERDİ

İsmini vermediği Arap ve yabancı ülkeleri, söz konusu paralı askerleri desteklemekle ve bulundukları mekanları "kırmızı çizgi" olarak niteleyerek onları korumakla suçlayan Kununu, "Paralı askerlerin Sirte ve Cufra'yı işgal ettiği ve Libyalıların ekmek kapısı olan petrol sahalarını ele geçirdikleri bir zamanda ateşkesten bahsedilmesi kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, cuma günü yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki yüksek kapasiteye sahip ancak üretimin durmuş vaziyette olduğu Şerara Petrol Sahası'na Rus ve diğer uyruklardan yabancı paralı askerlerin girdiğini duyurmuştu.

SİSİ, SİRTE VE CUFRA İÇİN TEHDİT MESAJI VERMİŞTİ

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 20 Haziran'da Libya sınırı yakınlarındaki Hava Kuvvetleri birliklerini ziyareti sırasında, "Mısır ordusunun, gerek duyulması halinde ülke sınırları dışında askeri bir görevde bulunabileceği" mesajını vermişti.

Libya'daki kabileleri ve aşiretleri eğitip silahlandıracaklarını belirten Sisi, "Sirte ve Cufra kırmızı çizgidir. Libya'yı Libyalılardan başkası savunmayacaktır. Yardım etmeye ve destek vermeye hazırız. Sınırlarımız içinde veya gerekirse sınırlarımızın dışında herhangi bir görevi yerine getirmek için hazırlıklı olun." demişti.

Libya ordusu: Sirte ve Cufra'yı paralı askerlerden temizlemek zorunluluk oldu

Kaynak: AA

Manşet

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