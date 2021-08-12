Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu hakkında yakalama kararı

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10 yıl aradan sonra geçtiğimiz günlerde yabancı bir gazeteciye konuşan ve Libyalı politikacıları eleştiren Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin başı büyük belada. Libya Askeri Başsavcılığı, Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi hakkında "cinayet" ve "paralı asker kullanma" suçlamasıyla yakalama kararı verdi.

Libya Askeri Başsavcılığı, devrik lider Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi hakkında "cinayet" ve "paralı asker kullanma" suçlamasıyla yakalama kararı verdi.

"CİNAYETLERE KARIŞMAK VE PARALI ASKER KULLANMAK" SUÇLAMASI

Libya basınına göre Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Başsavcılık ofisince polis ve askeri birimlere hitaben yazılan 5 Ağustos tarihli talimatta, "cinayetlere karışmak ve paralı asker kullanmak" suçları nedeniyle Seyfülislam Kaddafi'nin yakalanması ve tutuklanmak üzere yetkili makamlara sevk edilmesi kararına yer verildi.

ASKERİ VE GÜVENLİK TEŞKİLATLARINA EMRİ UYGULAMA İZNİ VERİLDİ

Kararda, "askeri ve güvenlik teşkilatlarının, yetkileri dahilindeki bölgelerde mezkur şahsın (Seyfülislam) bulunması için bu emri uygulamalarına izin verildiği" kaydedildi. Söz konusu kararın, "Trablus şehrine yönelik sözde Onur Operasyonu saldırıları sırasında Rus uyruklu paralı askerler (Wagner Grubu) tarafından işlenen cinayetlerle ilgili dava dosyasına ilişkin yürütülmekte olan cezai soruşturmalara dayandığını" açıklandı.

İNSANLIĞA KARŞI SUÇ İŞLEMEKTEN DE ARANIYOR

Seyfülislam Kaddafi, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından da insanlığa karşı suç işlemekten aranıyor. Dönemin UCM savcısı Fatou Bensouda, 17 Mayıs'ta, "Seyfülislam Kaddafi ya teslim olur ya da Libya makamları onu UCM'ye teslim ederler" demişti.

10 YIL ARADAN SONRA YABANCI BİR GAZETECİYE KONUŞMUŞTU

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi, 10 yıl aradan sonra ilk kez geçtiğimiz günlerde yabancı bir gazeteciye konuşmuştu. Libyalı politikacıların ülkeye felaketten başka bir şey getirmediklerini belirten Kaddafi, "Ülkenin ırzına geçtiler. Para yok, güvenlik yok. Benzin istasyonuna gidin, mazot yok" ifadelerini kullanırken gözünün başkanlıkta olduğunun sinyalini de vermişti.