Libya Konferansı öncesi Erdoğan: Yunanistan, Berlin'e davet edilmeği için ciddi rahatsızlık içinde
Libya konferansı için Berlin'e giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kritik zirve öncesi yaptığı konuşmada, "Yunanistan Almanya’ya davet edilmediği için ciddi bir rahatsızlık içinde. Libya ve Türkiye arasında yapılan anlaşma Yunanistan’ı malum çıldırtmıştı" ifadelerini kulandı.
Libya konferansı için Berlin'e giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kritik zirve öncesi Atatürk Havalimanı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
Yunanistan'ın müzakerelere davet edilmemesini değerlendiren Erdoğan, "Yunanistan Almanya'ya davet edilmediği için ciddi bir rahatsızlık içinde. Libya ve Türkiye arasında yapılan anlaşma Yunanistan'ı malum çıldırtmıştı. Bunun ardından da rövanşist anlayışla bunu nasıl geri alırız çabasına girdi" dedi. Euronews.com'da Görüntüle