Libya'da Sirte kenti Hafter'in elinden alındı Libya ordusu, "Zafer Yolları" harekatında ülkeyi 42 yıl yönettikten sonra 2011 yılında Arap Baharı ayaklanmaları sonucu devrilen Muammer Kaddafi'nin memleketi Sirte kentini Hafter milislerinden geri aldığını açıklandı.

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter milislerini Trablus il sınırlarının tamamından çıkarttıktan ve Terhune kentinde kontrolü sağladıktan sonra Sirte'yi de Hafter milislerinden geri aldı.

Libya ordusu, Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri kurtarmak için "Zafer Yolları" isimli yeni bir harekat başlattı. Bu harekat kapsamında ilk olarak Sirte'nin batısındaki Vişke beldesi kontrol altına alınmıştı. Vişke'nin ele geçirilmesinin ardından Sirte'nin de ele geçirilmesiyle "Zafer Yolları" harekatında ilk büyük kent ele geçirilmiş oldu.

SİRTE, KADDAFİ'NİN MEMLEKETİ

Sirte, Libya'yı 42 yıl yönettikten sonra 2011 yılında Arap Baharı ayaklanmaları sonucu devrilen Muammer Kaddafi'nin memleketi olarak biliniyor.

TARHUNE VE URBAN KENTLERİ GERİ ALINMIŞTI

Darbeci Hafter milisleri, bu sabah erken saatlerde Tarhune kentinde Libya Ordusu karşısında yenilgi yaşamış ve Beni Velid'e doğru çekilmişti.

Libya ordusu, daha sonra ise, başkent Trablus'un 100 kilometre güneyindeki Giryan kentine bağlı Urban beldesinde kontrolü sağlamıştı.

Urban beldesi, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin en önemli merkezlerinden biri olarak biliniyor.

Öte yandan Beni Velid şehri Belediye Başkanı, Hafter milislerinin kenti terk ettiğini duyurmuştu.

PARALI ASKERLERİN SİRTE'DEN KAÇTIĞI BELİRTİLMİŞTİ

Libya Ordusu dün yaptığı yazılı açıklamada, Sirte'deki "milis ve paralı askerlerin büyük bir panik içinde kentten kaçışının gözlendiğini" paylaşarak, kentin ileri gelenlerinin "Sirte'yi barışçıl yollarla Libya hükümetine teslim etmeyi önerdiğini" aktarmıştı.

UMH ÜST ÜSTE BAŞARILAR ELDE ETTİ

Libya ordusu, son dönemde Hafter milislerine karşı üst üste başarılar elde etti.

Son üç gün içinde, başkentin güneyindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nın ardından Ayn Zara, Vadi er-Rebi, Tarhune ve Urban gibi yerleşim bölgelerinden milisleri çıkartarak kontrolü sağlayan Libya ordusu, başkent Trablus il sınırının tamamında da hakimiyet kurduğunu duyurmuştu.