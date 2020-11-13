Libya'da seçimlerin tarihi belli oldu

Birleşmiş Milletler, (BM) öncülüğünde Tunus'ta yapılan Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda Libya'daki seçimlerin 24 Aralık 2021'de yapılması kararlaştırıldıBirleşmiş Milletler, (BM) öncülüğünde Tunus'ta yapılan Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda Libya'daki seçim tarihi belirlendi.