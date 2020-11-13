Libya'da seçimlerin tarihi belli oldu
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Libya'da seçimlerin tarihi belli oldu

13.11.2020 22:54 | Son Güncelleme: 13.11.2020 22:58
Libya'da seçimlerin tarihi belli oldu

Birleşmiş Milletler, (BM) öncülüğünde Tunus'ta yapılan Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda Libya'daki seçimlerin 24 Aralık 2021'de yapılması kararlaştırıldıBirleşmiş Milletler, (BM) öncülüğünde Tunus'ta yapılan Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda Libya'daki seçim tarihi belirlendi.

Birleşmiş Milletler, (BM) öncülüğünde Tunus'ta yapılan Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda Libya'daki seçimlerin 24 Aralık 2021'de yapılması kararlaştırıldı

Birleşmiş Milletler, (BM) öncülüğünde Tunus'ta yapılan Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda Libya'daki seçim tarihi belirlendi. Libyalı tarafların arasında yapılan son siyasi görüşmeler sonucu ülkede seçimlerin 24 Aralık'ta yapılması önerildi. BM öncülüğünde düzenlenen Libya Siyasi Diyalog Forumu, ülkede seçimlerin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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