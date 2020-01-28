Libya'da Hafter milisleri okulu hedef aldı
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus'un güneyinde okul yakınındaki bir yerleşim yerine düzenlediği saldırıda 3 çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı.
28.01.2020 17:37 | Son Güncelleme: 28.01.2020 17:38
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus'un güneyinde okul yakınındaki bir yerleşim yerine düzenlediği saldırıda 3 çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı.
Kaynak: AA