Libya'da darbeci Hafter'e bağlı güçler, Sirte'ye binlerce paralı asker gönderdi Libya'da BAE, Rusya ve Mısır tarafından desteklenen darbeci Hafter, Libya ordusunun hedefinde olan Sirte'ye binlerce paralı asker gönderdi.

Libya'da Türkiye ile Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükûmeti'ne karşı savaşan darbeci Hafter'e bağlı güçlerin Sirte'ye binlerce yabancı paralı asker gönderdiği belirtildi. Bingazi ile Sirte arasında bulunan Ecdebiye kentinden, yabancı ülkelerden paralı asker taşıyan birçok konvoyun geçtiğini duyurdu. Halife Hafter güçleri, sosyal medya üzerinden destek kuvvetlerinin Bingazi'den yola çıkmak üzere hazırlanırken çekilmiş görüntülerini paylaşmıştı. Sirte, Bingazi'nin kara yoluyla 570 kilometre batısında bulunuyor. KONVOYDA 3 BİN RUS DA VAR Al Jazeera'ya konuşan kaynaklar, Sirte'ye gönderilen paralı askerler arasında Sudan ve Çadlıların yanı sıra yaklaşık 3 bin Rusya vatandaşı bulunduğunu aktardı.