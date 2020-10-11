Libya'da Hafter tarafından alıkonulan 2 Türk, Türkiye'ye gelince sevinçten yerleri öptü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Libya'da Hafter tarafından alıkonulan 2 Türk, Türkiye'ye gelince sevinçten yerleri öptü

11.10.2020 08:13 | Son Güncelleme: 11.10.2020 08:29

Libya'da Hafter güçleri tarafından alıkonulan iki Türk vatandaşı gece saatlerinde Türkiye'ye geldi. Yaklaşık olarak 8 aydır Libya'da alıkonulan vatandaşlar havalimanında duygusal anlar yaşadı ve dua edip yerleri öptü.

Libya'nın Sirte şehrinde Hafter güçleri tarafından alıkonulan Yusuf Gürün ve Vahit Kiraz, Misrata Başkonsolosluğu ve İHH İnsani Yardım Vakfı ve Misrata Kızılay Şubesi koordinasyonu ile kurtarılarak gece saatlerinde Türkiye'ye getirildi. Gece saatlerinde İstanbul Yeni Havalimanına iniş yapan 2 Türk vatandaşını İHH İnsani Yardım Vakfı yetkilileri karşıladı.

İLK İŞLERİ YERİ ÖPMEK OLDU

Yaklaşık 8 aydır alıkonulan Türk vatandaşları kendisini görüntüleyen gazetecilerin, "En çok neyi özlediniz?" sorusuna yeri öperek cevap verdi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Yusuf Gürün, "Bir girdaptan çıktık, bir cehennemden çıktı. Çok şükür devletimizden Allah yokluklarını vermesin. Libya Konsolosluğumuz olmak üzere, Libya Kızılay'ı olmak üzere, İHH İnsani Yardım Vakfından Taner Ağabeyim olmak üzere bize emeği geçen tüm arkadaşların hepsinden Allah razı olsun. Artık bu saatten sonra evimize kavuşacağız. Daha ne anlatılabilir ki yeri öpeceğim. Yoksa mümkün değil biz çıkamazdık. Halen orada arkadaşlarımız da var. Şu anda oradaki arkadaşlarımız çok zor durumda. Onların bir an önce devletimiz tarafından kurtarılacağından eminiz. Onlardan da güzel haberler bekliyoruz. Allah nasip ederse memleketimiz Adana'ya gideceğiz" dedi.

Libya'da alıkonulan 2 Türk, Türkiye'ye gelince sevinçten yerleri öptü

"ALLAH KİMSEYE YAŞATMASIN"

İHH İnsani Diplomasi Koordinatörü Taner Altun da değerlendirmelerde bulundu ve "Hamdolsun sağ salim geldiler, Allah bir daha yaşatmasın. Uzun ve zorlu bir süreçti. Çok sıkıntı ile karşılaştık. Sirte'den de çıktıkları zaman da bir hafta bir sıkıntı yaşadılar. Oradan da çıkmaları için bayağı çalışmamız oldu. Özellikle, Misrata Başkonsolosumuz Gürkan Beye, Libya Misrata Kızılay Şubesi çalışanları ve Şube Başkanı Necip Beye ve ismini sayamayacağım diğer Libya'lı arkadaşlarımıza ve bu konudaki çalışmamızda insan diplomasi birimi olarak çalışma arkadaşlarımızın verdiği destekten dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah bir daha bu durumu kimseye yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

Libya'da Hafter tarafından alıkonulan 2 Türk, Türkiye'ye gelince sevinçten yerleri öptü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Melania Hulusi Akar İlham Aliyev Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Halil Sezai Türkan Şoray Serdar Ortaç
Spor Can Bartu Ahmet Ağaoğlu Fırat Aydınus Malcolm Thomas Mustafa Cengiz
Daha Fazla Ekim Fatih İzmir Hatay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Libya'da Hafter tarafından alıkonulan 2 Türk, Türkiye'ye gelince sevinçten yerleri öptü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.10.2020 08:29:08. #1.14#
title